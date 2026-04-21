Σουηδία: Η Ρωσία «μαγειρεύει» τα οικονομικά της στοιχεία – Χρειάζεται το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τουλάχιστον ένα χρόνο

Η σουηδική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία «επεξεργάζεται» τα οικονομικά στοιχεία της για να κρύψει την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα τους στρατηγικούς της στόχους κυρίως απέναντι στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι σουηδικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας (Must) ανέφεραν ότι η Μόσχα αποκρύπτει τις οικονομικές της δυσκολίες προκειμένου «να φαίνεται πιο ανθεκτική από αυτό που είναι στην πραγματικότητα».

Η Ρωσία αντιμετωπίζει σίγουρα «υψηλότερο πληθωρισμό και πιο μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα» από αυτό που δημοσιοποιεί επισήμως, σύμφωνα με τη Must.

«Παρά τις υψηλές τιμές πετρελαίου που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό, οι οποίες έχουν επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τα έσοδά της, θα χρειαζόταν η τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι στη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους για να απορροφήσει το ρωσικό δημοσιονομικό έλλειμμα», έγραψε επίσης σε ανακοίνωσή της.

«Η αδυναμία της οικονομίας δεν έχει συνέπειες στους στρατηγικούς στόχους» της χώρας, πρόσθεσε ωστόσο ο Τόμας Νίλσον, επικεφαλής της Must.

Σύμφωνα με τη σουηδική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, η Ρωσία παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διεξάγει «υβριδικές» ενέργειες στις χώρες της ΕΕ και του NATO.

«Πρόκειται για μια πολιτική κι όχι οικονομική απόφαση», υπογράμμισε ο Τόμας Νίλσον. «Ωστόσο οι οικονομικοί περιορισμοί και οι κυρώσεις έχουν μια επίδραση στο είδος των στρατιωτικών δυνατοτήτων που μπορεί η Ρωσία να κινητοποιήσει και στην ταχύτητα με την οποία μπορεί να το κάνει», κατέληξε ο επικεφαλής της Must.

Τα δύο σενάρια για την ρωσική οικονομία

Αντίστοιχα, σε χθεσινή του συνέντευξη στους Financial Times ο Τόμας Νίλσον ανέφερε ότι η οικονομία της Ρωσίας είναι πιο αδύναμη από ό,τι φαίνεται, παρά την προσωρινή ώθηση που έχει πάρει από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η ρωσική οικονομία μπορεί να εισέλθει μόνο σε ένα από τα δύο σενάρια: παρακμή σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ή σοκ», είπε χαρακτηριστικά ο Νίλσον προσθέτοντας ότι οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου Urals πρέπει να παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τουλάχιστον ένα χρόνο ώστε η Ρωσία να μπορέσει να κλείσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της και για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να διαχειριστεί τα ευρύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

«Δεν είναι ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης η παραγωγή υλικού για τον πόλεμο που στη συνέχεια η καταστροφή του στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε ο Νίλσον, σημειώνοντας ότι τα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας έχουν εξαπλωθεί στον αμυντικό τομέα.

Η χρηματοδότηση ανακατευθύνεται προς τα μη επανδρωμένα συστήματα και τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς καθώς εξελίσσεται ο πόλεμος.

Όμως, εκτός του τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μεγάλο μέρος του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ρωσίας είναι ασύμφορο, επηρεάζεται από διαφθορά και υπεξαιρέσεις και εξαρτάται από τον δανεισμό από τις κρατικές τράπεζες, εξήγησε.

«Αν έχεις δημιουργήσει ένα σύστημα όπως αυτό του Πούτιν, μπορεί να μην γνωρίζει πόσο κακή είναι στην πραγματικότητα η οικονομική κατάσταση. Αλλά ακόμη και με τις ψευδείς πληροφορίες που λαμβάνει, τελικά δεν μπορείς να ξεφύγεις από όλα αυτά», πρόσθεσε.