Στο-«κόκκινο»-οι-Ευρωαγορές,-αναμένοντας-τις-εξελίξεις-στο-ιρανικό-μέτωπο

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέστρεψαν την πορεία τους το απόγευμα της Τρίτης, κινούμενες χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις ενόψει της λήξης της προθεσμίας για την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,87%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,50% στις 24.295,01 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 βυθίστηκε κατά 1,05% στις 10.498,09 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 1,14% στις 8.235,72 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,53% στις 18.164,70 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε ζημιές 0,63% στις 47.903,29 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με ζημιές 0,45% στις 9.136,34 μονάδες.