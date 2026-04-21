Συνάντηση Μητσοτάκη – Ράμα αύριο στο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου στις 11.00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 19.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Έντι Ράμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr