Τζον-Τέρνους:-Ο-50χρονος-πρώην-πρωταθλητής-κολύμβησης-που-παίρνει-το-τιμόνι-της-apple

Αλλάζει σελίδα ο τεχνολογικός κολοσσός της Apple, καθώς ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία της εταιρείας αξίας 4 τρισ. δολ. στον Τζον Τέρνους.

Αλλάζει σελίδα ο τεχνολογικός κολοσσός της Apple, καθώς ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από την θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος, παραδίδοντας τα ηνία της εταιρείας αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στον Τζον Τέρνους, ανώτερου αντιπροέδρου hardware engineering.

Οι φήμες για την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας κυκλοφορούσαν εδώ και μία διετία, με τον Τέρνους να εμφανίζεται ως το ακλόνητο φαβορί για την διαδοχή και να σφραγίζει με εντυπωσιακό τρόπο μία 25ετή πορεία από την ημέρα που εντάχθηκε στην Apple το 2001, ως μέλος της ομάδας σχεδιασμού προϊόντων, καταφέρνοντας σταδιακά να εξελιχθεί στο εσωτερικό της εταιρείας.

Ο 50χρονος Τέρνους αποτελεί κλασικό είδος τελειομανή που αρνείται να δεχτεί οτιδήποτε λιγότερο από την τελειότητα, χαρακτηριστικό που αντιπροσωπεύει την Apple.

Ο μελλοντικός Διευθύνων Σύμβουλος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, αφού πρόλαβε να κερδίσει αρκετούς αγώνες κολύμβησης με την ομάδα του πανεπιστημίου. Ένα ρεπορτάζ του 1994 στην εφημερίδα Daily Pennsylvanian αποκάλυψε την αθλητική δεινότητα του Τέρνους, όταν κέρδισε τόσο στα 50 μέτρα ελεύθερο όσο και στα 200 μέτρα μικτή ατομική σε έναν πανεπιστημιακό αγώνα, ενώ συμπεριλαμβάνεται στο πάνθεον των πρωταθλητών της αντρικής ομάδας του πανεπιστημίου. Στην συνέχεια εργάστηκε για λίγο στην startup εικονικής πραγματικότητας Virtual Research Systems πριν μετακομίσει στην Apple.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το 2024, ο Τέρνους αφηγήθηκε έναν καβγά με έναν προμηθευτή σχετικά με τον αριθμό των αυλακώσεων στις κεφαλές που είχαν οι βίδες που θα τοποθετούνταν στο πίσω μέρος του πρώτου του προϊόντος της Apple, της οθόνης Apple Cinema Display. Οι βίδες που προσέφερε ο προμηθευτής είχαν 35 αυλακώσεις, αλλά ο Τέρνους απαίτησε να τηρήσουν τις 25 αυλακώσεις που ήθελε η Apple.

«Θυμάμαι ξεκάθαρα ότι έκανα ένα βήμα πίσω για ένα λεπτό και σκέφτηκα: “Τι στο καλό κάνω; Είναι αυτό φυσιολογικό;” Και το σκέφτηκα και συνειδητοποίησα ότι μπορεί να μην είναι φυσιολογικό, αλλά είναι σωστό», είπε.

«Είναι σωστό γιατί είχα ήδη περάσει μήνες δουλεύοντας σε αυτό το προϊόν και αν πρόκειται να αφιερώσεις τόσο πολύ χρόνο σε κάτι, θα πρέπει να καταβάλεις την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Ίσως ένας πελάτης το προσέξει, ίσως όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που έβλεπα μία από αυτές τις οθόνες στο γραφείο κάποιου, είχε σημασία για μένα να ξέρω ότι οι συνάδελφοί μου και εγώ είχαμε σκεφτεί τα πάντα γι’ αυτό» τόνισε.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων επιτευγμάτων του Τέρνους στην θητεία του στην Apple ήταν η ανάπτυξη και η κυκλοφορία των τσιπ πυριτίου της Apple για την γκάμα υπολογιστών Mac, η οποία είδε τις πωλήσεις να αυξάνονται μετά την αντικατάσταση των τσιπ Intel το 2020, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Τα νέα προϊόντα που έκαναν το ντεμπούτο τους υπό την ηγεσία του στο τμήμα υλικού που περιλαμβάνει το Apple Watch και τις σειρές ακουστικών AirPods, τα οποία και τα δύο εξελίχθηκαν σε σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες για την Apple, και τα ακουστικά Vision Pro, τα οποία δεν εξελίχθηκαν.

Η WSJ περιέγραψε τον Τέρνους ως «έναν ευγενικό μηχανολόγο μηχανικό» με ένα στυλ διοίκησης πιο κοντά στον ήρεμο Κουκ παρά στον εμπνευσμένο αλλά ασταθή Στιβ Τζόμπς.

Ο Τέρνους γνωρίζει την Apple από τον πυρήνα της: Ως ανώτερος αντιπρόεδρος hardware engineering, σημαίνει ότι ηγήθηκε της εξέλιξης των πλέον αναγνωρίσιμων brands της Apple, όπως το iPhone και το Mac, καθώς και νεότερες καινοτομίες όπως το Apple Vision Pro. Έπαιξε σημαντικό ρόλο σε νέες σειρές προϊόντων για Mac, AirPods και iPhone. Η ομάδα του ήταν απαραίτητη στην ανάπτυξη του νέου MacBook Neo, ανέφερε η Apple σε δελτίο τύπου, και της σειράς iPhone 17.

Η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το μεγάλο ερωτηματικό που «κρέμεται» πάνω από τον Τέρνους είναι οι προσπάθειες που κάνει η Apple για να κατοχυρώσει ένα σημαντικό μερίδιο στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ο Κουκ αφήνει μια διαρκή κληρονομιά στο Cupertino και θα υπάρξει μεγάλη πίεση στον Τέρνους για να επιτύχει εξαρχής, ειδικά στο μέτωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο αναλυτής Νταν Άϊβες τη Δευτέρα.

Ενώ ο Τζομπς ήταν άνθρωπος που έπαιρνε ρίσκα, ο Κουκ βρήκε σταθερή επιτυχία σε υπηρεσίες που βασίζονται σε υπάρχοντα προϊόντα, όπως το Apple Watch, τα AirPods και το Apple TV+. Εναπόκειται στον Τέρνους να αποφασίσει ποια πορεία θα ακολουθήσει και αν η Apple μπορεί να δημιουργήσει το «next big thing» μέσα στο ασταθές τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, ο Τέρνους θα πρέπει να συνεχίσει την συνεχή αναζήτηση της Apple για έναν διάδοχο του iPhone. Πολλές εταιρείες βασίζονται σε συσκευές που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη και η Apple θα πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορεί να προσφέρει τη δική της εκδοχή αυτών των προϊόντων, εάν πρόκειται να συνεχίσει να κυριαρχεί στον χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών στο μέλλον.