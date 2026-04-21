Τζον Τέρνους: Ποιος είναι ο νέος CEO της Apple που διαδέχεται τον Τιμ Κουκ στην εποχή της AI – Το μεγάλο ατού του

Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια στην Apple, ο Τζον Τέρνους αναλαμβάνει τα ηνία της εταιρείας από την 1η Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ.

Πρόκειται για μια επιλογή που δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον τεχνολογικό κολοσσό, με φόντο τον σκληρό ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τέρνους έχει χτίσει την καριέρα του μέσα στην Apple, αναλαμβάνοντας σταδιακά όλο και πιο κρίσιμους ρόλους. Ως επικεφαλής του hardware, είχε την ευθύνη για προϊόντα όπως το iPhone, τα Mac και τα AirPods, αλλά και για νεότερες συσκευές όπως το Vision Pro.

Χαρακτηριστικό της προσέγγισής του είναι ένα περιστατικό από τα χρόνια που ηγείτο του τμήματος Mac. Όταν το Mac Mini χρειαζόταν επειγόντως αναβάθμιση, αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς να περάσει από το τμήμα design του Jony Ive, αποφεύγοντας καθυστερήσεις.

Έκρινε ότι δεν απαιτούνταν ριζικός επανασχεδιασμός και έδωσε προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την αξία για το οικοσύστημα της Apple — όχι απλώς στην εμπορική απόδοση. Η απόφαση αυτή θεωρείται ενδεικτική της αποφασιστικότητας και της βαθιάς κατανόησης του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας.

25 χρόνια στην Apple και μια «ήσυχη» άνοδος

Ο Τέρνους εντάχθηκε στην Apple το 2001 και μέσα σε 25 χρόνια ανέβηκε στην κορυφή, περνώντας από καίριες θέσεις. Συμμετείχε στην ανάπτυξη του iPad, των Mac και των AirPods, ενώ αργότερα ανέλαβε συνολικά το hardware.

Σε αντίθεση με άλλες ηγετικές φυσιογνωμίες της εταιρείας, παραμένει σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό. Αν ο Στιβ Τζομπς ήταν ο οραματιστής και ο Τιμ Κουκ ο «αρχιτέκτονας» της εφοδιαστικής αλυσίδας και της κερδοφορίας, ο Τέρνους θεωρείται ένας «hardware savant» που κινείται κάπου ανάμεσα.

Ο άνθρωπος της συναίνεσης σε μια απαιτητική εταιρεία

Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του τον περιγράφουν ως χαμηλών τόνων, αποτελεσματικό και ιδιαίτερα συνεργατικό. Σε μια εταιρεία που στο παρελθόν ήταν γνωστή για τις έντονες προσωπικότητες και τις εσωτερικές συγκρούσεις, ο Τέρνους ξεχωρίζει για την ικανότητά του να κρατά ισορροπίες.

Είναι γνωστός για το ότι κρατά τις συσκέψεις εστιασμένες και προτιμά να μιλά απευθείας με μηχανικούς και στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος τα προϊόντα, αντί να περιορίζεται στη διοικητική ιεραρχία.

Αυτή η προσέγγιση τον βοήθησε να επιβιώσει και να ξεχωρίσει ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, όπως κατά την ανάπτυξη των πρώτων AirPods, όταν έντονες εσωτερικές διαφωνίες οδήγησαν ακόμη και σε αποχωρήσεις στελεχών.

Η μεγάλη στροφή των Mac και το αποτύπωμά του

Ένα από τα σημαντικότερα projects της εποχής του ήταν η μετάβαση των Mac σε επεξεργαστές που σχεδιάζει η ίδια η Apple — μια κίνηση που άλλαξε τις επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοση των υπολογιστών της.

Παρότι η τεχνολογική υλοποίηση πιστώνεται σε άλλες ομάδες, ο Τέρνους είχε καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό και την υλοποίηση της μετάβασης.

Ο νέος CEO αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη καμπή. Η Apple συνεχίζει να κυριαρχεί στις πωλήσεις iPhone, αλλά αναζητεί το επόμενο μεγάλο προϊόν.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται πίσω στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, με ανταγωνιστές να προηγούνται σε τεχνολογίες όπως τα «έξυπνα» chatbots. Ακόμη και η Siri αναμένεται να αναβαθμιστεί ριζικά για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Το στοίχημα για τον Τέρνους είναι διπλό: να διατηρήσει τη δύναμη του hardware και να ενσωματώσει αποτελεσματικά την AI στις συσκευές της Apple.

Ένας CEO εκ των έσω – με πλεονέκτημα

Η Apple λειτουργεί διαφορετικά από άλλες πολυεθνικές, οργανωμένη ανά λειτουργία και όχι ανά προϊόν. Σε αυτό το μοντέλο, ένας CEO που γνωρίζει σε βάθος όλα τα τμήματα έχει σημαντικό πλεονέκτημα.

Ο Τέρνους, με την πολυετή εμπειρία του, θεωρείται ιδανικός για να διαχειριστεί αυτή τη δομή, αλλά και να εξασφαλίσει μια ομαλή διαδοχή — κάτι που η Apple φαίνεται να επιδίωξε συνειδητά.

Το μεγάλο ερώτημα: μπορεί να πάρει ρίσκα;

Παρά τα πλεονεκτήματά του, ένα ερώτημα παραμένει: μπορεί να οδηγήσει την Apple σε ριζικές καινοτομίες;

Όσοι τον γνωρίζουν σημειώνουν ότι δεν είναι γνωστός για μεγάλα ρίσκα. Αυτό αφήνει ανοιχτό το αν μπορεί να δώσει το όραμα που —σύμφωνα με επικριτές— λείπει από την εποχή μετά τον Τζομπς.

Εκτός Apple, ο Τέρνους έχει ένα διαφορετικό προφίλ: αγαπά τους αγώνες ταχύτητας και οδηγεί Porsche σε πίστες όπως η Laguna Seca, ενώ διατηρεί τη φυσική κατάσταση που είχε ως κολυμβητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.

Από τον Σεπτέμβριο, όμως, η «πίστα» του θα είναι πολύ πιο απαιτητική.

Η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο περνά στα χέρια του — και μαζί της το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας.

Η επόμενη «μεγάλη ιδέα»

Αν ο Στιβ Τζομπς ήταν ο οραματιστής και ο Τιμ Κουκ ο στρατηγικός διαχειριστής που εκτόξευσε την εταιρεία, ο Τζον Τέρνους καλείται να αποδείξει αν μπορεί να είναι εκείνος που θα δημιουργήσει το επόμενο μεγάλο προϊόν.

Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία αλλάζει ταχύτατα και η αγορά της AI βρίσκεται σε διαρκή αναβρασμό, το στοίχημα για τον νέο CEO της Apple δεν είναι απλώς η συνέχεια — αλλά η επανεφεύρεση.