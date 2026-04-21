Το πτυχίο, ο μισθός και οι αυταπάτες: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα

Η καλύτερη και πιο πρόσφατη απάντηση στο ερώτημα βρίσκεται στην Έρευνα Διάρθρωσης Αμοιβών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2022, που δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024. Είναι η πιο αξιόπιστη μέτρηση της μισθολογικής πριμοδότησης του πτυχίου στον ιδιωτικό τομέα, καθώς στηρίζεται — για πρώτη φορά — σε συνδυασμό ερωτηματολογίων και διοικητικών πηγών (μητρώα ΕΦΚΑ), καλύπτοντας επιχειρήσεις με 10+ εργαζομένους σε όλες τις δραστηριότητες πλην δημόσιας διοίκησης.

Η πρώτη ξεκάθαρη εικόνα: 40% προσαύξηση, όχι 23%

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές του 2022 ανά επίπεδο εκπαίδευσης διαμορφώθηκαν ως εξής: Πρωτοβάθμια/Κατώτερη δευτεροβάθμια: 14.810 €, Ανώτερη δευτεροβάθμια/μεταδευτεροβάθμια: 16.397 €, Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ: 22.995 €, Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό: 33.437 €.

Από αυτά τα νούμερα προκύπτουν οι πραγματικές πριμοδοτήσεις:

Σύγκριση Προσαύξηση Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ έναντι απόφοιτου Λυκείου +40,2% Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ έναντι απόφοιτου Δημοτικού/Γυμνασίου +55,3% Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό έναντι Λυκείου +103,9% Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό έναντι Πτυχίου +45,4% Λύκειο έναντι Δημοτικού/Γυμνασίου +10,7%

Αυτή η εικόνα είναι πολύ πιο κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ από ό,τι κατέγραφαν οι παλιότερες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ (που μιλούσαν για 23–27% πριμοδότηση του πτυχίου). Για σύγκριση, στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ οι κάτοχοι bachelor κερδίζουν 39% περισσότερα από αποφοίτους Λυκείου, ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού 83% περισσότερα.

Πρακτικά, η Ελλάδα έχει υψηλότερη πριμοδότηση μεταπτυχιακού/διδακτορικού από τον ΟΟΣΑ (104% έναντι 83%), αλλά οριακά χαμηλότερη πριμοδότηση πτυχίου (40% έναντι 39%, ισοπαλία ουσιαστικά). Ο μύθος ότι το πτυχίο «δεν αξίζει σχεδόν τίποτα» καταρρίπτεται από τα νέα διοικητικά στοιχεία.

Η σκληρή πραγματικότητα: Τομεακές διαφορές-χάσμα

Η συνολική εικόνα όμως κρύβει τεράστιες διαφορές μεταξύ τομέων. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ 2022, ένας πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ μπορεί να λαμβάνει από 13.243 € έως 35.412 € ετησίως ανάλογα με τον κλάδο — διαφορά 167%. Αναλυτικά:

Κλάδοι κορυφαίων αμοιβών για πτυχιούχους (2022):

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: 35.412 €

Ηλεκτρισμός, αέριο, ατμός: 34.484 €

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές: 33.544 €

Ορυχεία και λατομεία: 32.302 €

Μεταποίηση: 30.110 €

Κλάδοι χαμηλών αμοιβών για πτυχιούχους:

Τέχνες, ψυχαγωγία: 13.243 €

Καταλύματα και εστίαση: 15.036 €

Εκπαίδευση (ιδιωτικός): 16.700 €

Διοικητικές και υποστηρικτικές: 16.728 €

Λοιπές υπηρεσίες: 17.891 €

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού, οι διαφορές είναι ακόμη πιο έντονες: οι υψηλότερες μέσες μικτές ετήσιες αποδοχές καταγράφονται στα Ορυχεία και Λατομεία, ενώ οι χαμηλότερες στην Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, μεταπτυχιακός σε ορυχεία βγάζει 59.926 €, στη μεταποίηση 44.088 €, σε χρηματοπιστωτικά 47.295 €, αλλά στην εκπαίδευση μόλις 18.423 €. Η διαφορά είναι 3,25 φορές — ένας μεταπτυχιακός στα ορυχεία βγάζει τριπλάσια από έναν αντίστοιχο στην εκπαίδευση.

Τεχνολογία: Ο τομέας όπου το πτυχίο εκτοξεύεται

Στην πληροφορική η εικόνα ξεφεύγει εντελώς από τον μέσο όρο. Ρεπορτάζ του Business Daily κατέγραψε ότι ένας διευθυντής τμήματος Πληροφορικής μπορεί να ξεκινήσει από 4.000 € και να φτάσει έως τα 8.000 € μηνιαίως, οι senior software developers αμείβονται μεταξύ 3.500–4.700 €, ενώ η θέση software engineering manager πληρώνει 5.200–7.000 €. Στα χαμηλότερα επίπεδα, οι graphic designers ξεκινούν με 1.500 € και μπορούν να φτάσουν έως τα 3.200 €, και στη θέση IT support helpdesk οι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 2.500 €.

Μετατρέποντας σε ετήσιες αποδοχές (14 μισθοί), ένας senior developer βγάζει 49.000–65.800 € και ένας software engineering manager 72.800–98.000 €, δηλαδή 2-4 φορές τη μέση αμοιβή πτυχιούχου στη χώρα (22.995 €).

Παράλληλα, έρευνα της EY σε 36.000 αγγελίες έδειξε ότι στην Πληροφορική η μεγαλύτερη ζήτηση για κάλυψη θέσεων εργασίας υπάρχει στην ειδικότητα Ανάπτυξης Λογισμικού, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Μηχανικής που φτάνει το 59,7%. Το χάσμα προσφοράς-ζήτησης επιτρέπει διαπραγματευτική ισχύ που σε άλλους κλάδους δεν υφίσταται.

Ο δημόσιος τομέας με τα αναπροσαρμοσμένα 2024–2025

Στο Δημόσιο, μετά τις αυξήσεις του Ν. 5045/2023 που ισχύουν από 1.1.2024, η εικόνα είναι:

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός ΠΕ (χωρίς μεταπτυχιακό), σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση: Για τα πρώτα 0–2 έτη προϋπηρεσίας (ΜΚ1), ο καθαρός μισθός είναι περίπου 978,5 €. Με 2–4 έτη (ΜΚ2) ανεβαίνει στα 1.016,7 €, ενώ με 4–6 έτη (ΜΚ3) φτάνει τα 1.056,5 €. Με 6–8 έτη προϋπηρεσίας (ΜΚ4) ο μισθός φτάνει περίπου 1.094,8 €, και με 8–10 έτη (ΜΚ5) περίπου 1.134,6 €. Για 10–12 έτη (ΜΚ6) ο μισθός ανέρχεται σε 1.172,8 € και με 12–14 έτη (ΜΚ7) φτάνει περίπου 1.210 €.

Σύμφωνα με το alfavita.gr, οι μικτές αποδοχές εκπαιδευτικού βρίσκονται στα 1.162 € Βασικό Μηνιαίο Μικτό Μισθό για τον υπάλληλο ΠΕ με ΜΚ 1. Με μεταπτυχιακό, η ένταξη γίνεται +2 ΜΚ, και με διδακτορικό +6 ΜΚ, δηλαδή αντίστοιχη με 12 χρόνια προϋπηρεσίας.

Το ζοφερό στοιχείο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ: ο λόγος μισθών νέων εκπαιδευτικών 25-34 ετών προς μισθούς συνομηλίκων πτυχιούχων είναι 0,65 στην Ελλάδα — η χειρότερη επίδοση σε 27 χώρες. Ο δάσκαλος παίρνει 35% λιγότερα από τον μέσο πτυχιούχο της ηλικίας του — ο μεγαλύτερος «φόρος» στην επιλογή του επαγγέλματος σε όλο τον ΟΟΣΑ.

Η κατανομή του ιδιωτικού τομέα: Πού βρίσκονται στην πραγματικότητα οι πτυχιούχοι

Η ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ με βάση τα στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ για το 2024 δείχνει ότι το ποσοστό των μισθωτών με μικτές αποδοχές κάτω από 1.200 ευρώ μειώθηκε από 69,9% (περίπου 1,61 εκατ. άτομα) το 2023 σε 65,7% (περίπου 1,57 εκατ. άτομα) το 2024.

Δηλαδή 2 στους 3 μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα το 2024 έπαιρναν μικτά κάτω από 1.200 € — και σε αυτό το σύνολο περιλαμβάνονται και πολλοί πτυχιούχοι. Ο CVMaker, βασιζόμενος σε δεδομένα της αγοράς, καταγράφει ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ανέρχεται τα 1.350 ευρώ. Το 2025, οι αρχικοί μισθοί των ατόμων που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στην Ελλάδα κυμαίνονται συνήθως από 900 έως 1.200 ευρώ τον μήνα. Οι απόφοιτοι τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών και υγειονομικής περίθαλψης συχνά ξεκινούν από το υψηλότερο επίπεδο αυτού του εύρους.

Το κρίσιμο εύρημα: 24% των γυναικών πτυχιούχων υπερεκπαιδευμένες

Από την ad hoc έρευνα ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 προκύπτει μία δομική αδυναμία που μειώνει τη μισθολογική απόδοση των σπουδών: Το 24% των γυναικών εργάζεται σε εργασία με απαιτήσεις κατώτερες του εκπαιδευτικού τους επιπέδου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι 20,3%. Αυτό σημαίνει ότι 1 στους 5 πτυχιούχους απασχολείται σε θέση που δεν απαιτεί πτυχίο — άρα δεν πληρώνεται ως πτυχιούχος, ανεξάρτητα από τον τίτλο του.

Η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Τα συγκριτικά ευρωπαϊκά στοιχεία Eurostat SES 2022 βάζουν τη χώρα στις τελευταίες θέσεις: Οι χαμηλότεροι διάμεσοι μικτοί ωρομίσθιοι σε μονάδες αγοραστικής δύναμης το 2022 καταγράφηκαν σε Βουλγαρία (6,7 PPS), Πορτογαλία (7,4), Ουγγαρία και Λετονία (8,9), Κροατία (9,4), Σλοβακία (9,7), Ελλάδα (9,8) και Ρουμανία (9,9). Η Ελλάδα είχε επίσης το 4ο υψηλότερο ποσοστό χαμηλόμισθων στην ΕΕ με 21,7%.

Στο επίπεδο απασχόλησης των πτυχιούχων, τα στοιχεία Eurostat 2024 είναι αποκαλυπτικά: στις 2 χώρες της ΕΕ, Ελλάδα και Ιταλία, ο δείκτης απασχόλησης πρόσφατων πτυχιούχων ήταν κάτω από 80%. Το 2024, σε Μάλτα, Λιθουανία, Σλοβακία, Πολωνία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Εσθονία και Βουλγαρία το αντίστοιχο ποσοστό ξεπέρασε το 90%.

Πρακτικά, το πτυχίο στην Ελλάδα αποδίδει λιγότερο όχι επειδή μειώνεται η ονομαστική προσαύξηση, αλλά επειδή μικρότερο ποσοστό πτυχιούχων βρίσκει θέση εργασίας που αξιοποιεί τις σπουδές του.

Τρία συγκεκριμένα παραδείγματα (2025)

Παράδειγμα 1: Απόφοιτος Οικονομικού σε τράπεζα vs απόφοιτος Λυκείου σε γραμματεία Μέση ετήσια αποδοχή πτυχιούχου σε χρηματοπιστωτικές: 33.544 € (ΕΛΣΤΑΤ 2022) Μέση ετήσια αποδοχή απόφοιτου Λυκείου στον ίδιο κλάδο: 26.970 € Καθαρή προσαύξηση πτυχίου: +24% ή +6.574 € ετησίως

Παράδειγμα 2: Πτυχιούχος πληροφορικής σε μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας (junior) Αρχικές αποδοχές: 1.800–2.500 € μικτά, ή 25.200–35.000 € ετησίως Μέσος μισθωτός χωρίς πτυχίο: ~17.300 € ετησίως Προσαύξηση: +45% έως +102%

Παράδειγμα 3: Δάσκαλος ΠΕ (Δημόσιο, ΜΚ1) Μικτά: 1.162 €/μήνα × 14 μισθοί = 16.268 € ετησίως Απόφοιτος ΔΕ στο Δημόσιο (ΜΚ1): περίπου 1.000 €/μήνα × 14 = 14.000 € Προσαύξηση: +16% — σημαντικά μικρότερη από τον ιδιωτικό τομέα

Συμπέρασμα: Η νέα αναθεωρημένη πραγματικότητα

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του 2022–2025 είναι τριπλή:

Πρώτον, το πτυχίο στην Ελλάδα αποδίδει περίπου 40% προσαύξηση μισθού — κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, διορθώνοντας προς τα πάνω τις παλιότερες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ.

Δεύτερον, η προσαύξηση είναι εξαιρετικά ασύμμετρη: κάποιοι πτυχιούχοι (πληροφορική, μηχανικοί, finance) βγάζουν 3-4 φορές περισσότερα από άλλους (τέχνες, εκπαίδευση, εστίαση), άρα η επιλογή πεδίου σπουδών μετράει περισσότερο από την κατοχή του πτυχίου αυτού καθαυτού.

Τρίτον, η πραγματική απόδοση της επένδυσης σε σπουδές μειώνεται στην Ελλάδα όχι από τη χαμηλή πριμοδότηση αλλά από τη χαμηλότερη πιθανότητα αξιοποίησης (79% απασχόληση πρόσφατων πτυχιούχων, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ) και από το φαινόμενο της υπερ-εκπαίδευσης (24% των γυναικών πτυχιούχων εργάζεται σε θέσεις που δεν το απαιτούν).

Με λίγα λόγια: στην Ελλάδα, το πτυχίο πληρώνει — αλλά μόνο αν πετύχει να πιάσει δουλειά που το αξιοποιεί.