Τραμπ:-«Θα-θυμάμαι»-τις-εταιρείες-που-δεν-ζητούν-επιστροφές-δασμών

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε –μεταξύ πολλών άλλων– την Τρίτη στο CNBC ότι θα «θυμάται» με ευγνωμοσύνη τις αμερικανικές εταιρείες που δεν ζητούν επιστροφή των δασμών που επέβαλε μονομερώς και τους οποίους το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε στη συνέχεια παράνομους.

Οι ΗΠΑ (Υπηρεσία Τελωνείων) έχει ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα επιστροφών (refund portal) για εισαγωγείς, με το συνολικό ποσό αποζημιώσεων να υπολογίζεται 160–$166 δισ. δολάρια.

Μια σειρά μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Apple και η Amazon, δεν έχουν υποβάλει αιτήσεις για επιστροφή των δασμών που κατέβαλαν, πιθανώς επειδή ανησυχούν μήπως «προσβάλουν» τον Τραμπ.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν θα το θεωρούσε προσβλητικό να ζητήσουν επιστροφή, ο Τραμπ είπε: «Θα ήταν υπέροχο αν δεν το έκαναν αυτό». «Στην πραγματικότητα, αν δεν το κάνουν, με έχουν καταλάβει πολύ καλά», είπε. «Νιώθω τιμή από αυτό που μόλις είπατε». «Αν δεν το κάνουν αυτό, θα θυμάμαι ποιες είναι», είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε και πάλι για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου με ψήφους 6-3 που ακύρωσε αυτούς τους δασμούς. Αυτή η απόφαση, παραπονέθηκε, δεν περιλάμβανε μια πρόταση που να λέει: «Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε δασμούς που έχουν ήδη εισπραχθεί». «Οπότε, δεν είμαι ευχαριστημένος με το Ανώτατο Δικαστήριο, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας», είπε ο Τραμπ.

