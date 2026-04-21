Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: Πρόσθετη ενίσχυση 81 εκατ. ευρώ για το project «Flyover»

Στην ενεργοποίηση χρηματοδότησης ύψους 81 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δαπανών αποζημιώσεων και συμπληρωματικών εργασιών στο έργο της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (flyover) προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η σχετική πρόσκληση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 και απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση για την ένταξη της πράξης.

Η χρηματοδότηση αφορά πρόσθετο κόστος που προκύπτει κατά την εξέλιξη του έργου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, με στόχο, όπως αναφέρεται, τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης και ολοκλήρωσής του.

Την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Flyover, που εκτελείται μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, έχει αναλάβει η κοινοπραξία των Άβαξ και Μέτκα (όμιλος Metlen). Η αρχική αξία του έργου ήταν περίπου 370 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργείου Υποδομών με την οποία άνοιξε ο δρόμος για τη χορήγηση αποζημιώσεων, στο πλαίσιο μέτρων που κρίθηκαν αναγκαία για την επίτευξη της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών (ΠΗΔ), η οποία τοποθετείται στις 14 Μαΐου 2027, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση της κοινοπραξίας. Η σχετική δαπάνη αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την Αναθέτουσα Αρχή.

Στα ίδια έγγραφα γίνεται αναφορά σε καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου με ευθύνη του Δημοσίου, όπως ζητήματα παράδοσης χώρων και απαλλοτριώσεων, που ενεργοποίησαν σχετικές προβλέψεις της σύμβασης για παράταση χρονοδιαγράμματος ή και καταβολή αποζημιώσεων προς τον ανάδοχο.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, έπειτα από επίσκεψη στο εργοτάξιο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει προχωρήσει κατά 50%.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την κατασκευή υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου μήκους 7,54 χλμ. πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης η οποία παράλληλα θα διευρυνθεί, θα αποκτήσει νέους κόμβους και τεχνικά στοιχεία και θα εκσυγχρονιστεί σε συνολικό μήκος 12 χιλιομέτρων.