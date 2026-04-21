«Φρένο»-σε-20.000-πτήσεις-από-lufthansa

Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες περικοπές από αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν διπλασιαστεί μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Aκύρωσε 20.000 πτήσεις μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου για να εξοικονομήσει καύσιμα η Lufthansa σύμφωνα με τους Financial Tmes.

Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες περικοπές από αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν διπλασιαστεί μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Όπως αναφέρουν οι Ft, η γερμανική αεροπορική θα αποσύρει μη… κερδοφόρα δρομολόγια από το Μόναχο και τη Φρανκφούρτη μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου, η οποία διαρκεί έως τα μέσα Οκτωβρίου.

«Συνολικά, 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων θα αφαιρεθούν από το πρόγραμμα μέχρι τον Οκτώβριο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμου αεροσκαφών, η τιμή του οποίου έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν» ανέφερε η Lufthansa.

Το ακριβές σχέδιο για τους θερινούς μήνες θα δημοσιευτεί «στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου» και θα περιλαμβάνει «βελτιστοποιήσεις της προσφοράς πτήσεων μικρών αποστάσεων για ολόκληρη τη θερινή περίοδο, διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα του προγράμματος πτήσεων», πρόσθεσε.