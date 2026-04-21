Χαμηλώνει ο πήχης της ανάπτυξης για το 2026 – πάνω απ’ τον στόχο ο πληθωρισμός

Μια διαφορετική εικόνα αποτυπώνεται στις τρέχουσες εκτιμήσεις διεθνών και ελληνικών φορέων για την πορεία της οικονομίας κατά το 2026. Οι προβολές της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΙΟΒΕ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΟΣΑ συγκλίνουν στην εκτίμηση ενός συγκρατημένου αναπτυξιακού ρυθμού, με διαφοροποιήσεις στις επιμέρους μακροοικονομικές παραμέτρους και με παράλληλη επιτάχυνση του πληθωρισμού, εξέλιξη που συνδέεται ευθέως με τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κοινή διαπίστωση, αποκλίνουσες εκτιμήσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε πρόσφατα την πρόβλεψη για το 2026 στο 1,9%, από 2,1% που προέβλεπε τον Δεκέμβριο, με βάση μέση τιμή πετρελαίου στα 81 δολάρια το βαρέλι. Το ΔΝΤ κινείται ακόμη πιο συντηρητικά, τοποθετώντας τη μεγέθυνση στο 1,8% για το 2026 και 1,7% για το 2027, από 2,1% το 2025. Το ΙΟΒΕ στο βασικό του σενάριο βλέπει ανάπτυξη 1,8%, που υποχωρεί στο 1,4% στο εναλλακτικό σενάριο, ενώ αφήνει ανοιχτή πόρτα για ρυθμό ελαφρώς άνω του 2% εφόσον αποκλιμακωθούν οι τιμές ενέργειας και ενισχυθεί η τουριστική ροή. Η Κομισιόν, με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της, διατηρεί ακόμη εκτίμηση 2,2%, χωρίς όμως να έχει ενσωματώσει πλήρως τη νέα γεωπολιτική αναταραχή.

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά την πόρτα

Η πραγματική ανατροπή εντοπίζεται στις τιμές. ΔΝΤ και ΙΟΒΕ συγκλίνουν σε ρυθμό πληθωρισμού στην περιοχή του 3,5% το 2026, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της τιμής των ενεργειακών αγαθών εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, πολύ μακριά από το 2,2% που είχε ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό. Το οικονομικό επιτελείο αναθεωρεί επίσης προς τα πάνω, άνω του 3%, καθώς οι πιέσεις εντοπίζονται αρχικά στα καύσιμα και απειλούν να επεκταθούν σε ευρύτερη γκάμα αγαθών και υπηρεσιών.

Επενδύσεις και τουρισμός οι μοχλοί

Κοινός παρονομαστής όλων των εκθέσεων είναι η ηπιότερη δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης και η εξασθένηση των εξαγωγών μιας μικρής ανοικτής οικονομίας. Οι πάγιες επενδύσεις παραμένουν ο κύριος αναπτυξιακός μοχλός, στηριζόμενες στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί το 2026 στην περιοχή του 8,5%. Το τελικό πρόσημο θα κριθεί από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την πορεία των ενεργειακών τιμών.

Το νέο πεδίο για την ελληνική οικονομία

Στο πεδίο της ανάπτυξης, οι εκτιμήσεις κινούνται σε σχετικά στενό εύρος. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9%, το ΙΟΒΕ και το ΔΝΤ στο 1,8%, ενώ πιο αισιόδοξες εμφανίζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ, που τοποθετούν την ανάπτυξη στο 2,2%, με τους δύο τελευταίους οργανισμούς να μην έχουν συμπεριλάβει τις επιπτώσεις του πολέμου. Το ίδιο ισχύει και για τις προβλέψεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ετοιμάζεται να κατεθέσει νέες προς την Κομισιόν στις 30 Απριλίου.

Μεγάλο είναι και το εύρος σε σχέση με τον πληθωρισμό, λόγω του ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί οι συνέπειες σε όλες τις εκθέσεις με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από 2,2% (ΟΟΣΑ) έως 3,5% (ΙΟΒΕ και ΔΝΤ), υποδηλώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν, ενώ κανείς δε μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας αύξησης.

Αναφορικά με την κατανάλωση, το ΙΟΒΕ εκτιμά αύξηση της συνολικής κατανάλωσης κατά 1,5%, ενώ για την ιδιωτική κατανάλωση οι προβλέψεις κυμαίνονται από 1,7% (ΙΟΒΕ) έως 2,0% (ΟΟΣΑ), με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκλίνουν στο 1,9%. Η δημόσια κατανάλωση παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις: μόλις 0,4% από την Τράπεζα της Ελλάδος, 0,9% από το ΙΟΒΕ, 1,7% από τον ΟΟΣΑ και έως 2,5% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στον εξωτερικό τομέα, οι προβλέψεις δείχνουν ήπια ενίσχυση. Οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 1,6% (Τράπεζα της Ελλάδος) έως 2,6% (ΙΟΒΕ), με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ να κινούνται κοντά στο 2,4%-2,5%. Οι εισαγωγές παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθμούς, από 3,4% έως 4,3%, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το εμπορικό ισοζύγιο.

Στην αγορά εργασίας, οι προβλέψεις για την ανεργία δείχνουν σταδιακή αποκλιμάκωση, με το ΔΝΤ να εμφανίζεται πιο αισιόδοξο (7,4%) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο επιφυλακτική (8,6%). Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο ΟΟΣΑ συγκλίνουν στο 8,2%, ενώ το ΙΟΒΕ τοποθετεί την ανεργία στο 8,5%.

Η αναθεώρηση της κυβέρνησης

Εξαιτίας των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δημιουργείται μια νέα συνθήκη. Με βάση αυτό, ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) έναντι πρόβλεψης για 2,4% ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί κοντά στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση αυτή θα αποτυπωθεί επίσημα στις 30 Απριλίου, με την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης προόδου αναφορικά με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου 2026-2029.