Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, April 21
    Alpha Bank: Αγορά 2,148 εκατ. ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €3,7676 ανά μετοχή

    By ALPHA BANK No Comments1 Min Read
    Στην αγορά συνολικά 2.148.573 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,7676 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.094.958,07 € προχώρησε η Alpha Bank, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών. Μετά από αυτή την τελευταία αγορά , η τράπεζα κατέχει συνολικά 60.997.910 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 2,6346% του συνόλου των μετοχών της.

    Ακολουθεί η ανακοίνωση:

    H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 14.04.2026 – 17.04.2026, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.148.573 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,7676 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.094.958,07 €.

    Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:


    Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 60.997.910 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 2,6346% του συνόλου των μετοχών της

    Topics

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.