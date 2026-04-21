alpha-bank:-Κάτω-από-5%-το-εν-δυνάμει-ποσοστό-της-goldman-sachs

Στο 4,99% ανέρχεται πλέον το σύνολο δικαιωμάτων της Goldman Sachs στην Alpha Bank, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Όπως αναφέρετα, «η Alpha Bank A.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2026 γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group Inc., η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 16.04.2026, 31.309.212 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,35% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού ή χρηματικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 83.983.700 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,63% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank».