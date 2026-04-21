avax:-Κάτω-από-5%-το-ποσοστό-του-Στέλιου-Χριστοδούλου

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου διέθεσε την 20.04.2026 συνολικά 43.092 μετοχές που κατείχε άμεσα στην Εταιρεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία να κατέλθει του ορίου του 5%.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου σήμερα ελέγχει άμεσα 4,981% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (αντιστοιχούν σε 7.388.069 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).