ceo-uber-για-ΑΙ:-tα-στελέχη-λένε-«όλα-θα-πάνε-καλά»-αλλά-κρυφά-παραδέχονται-ότι-έχουν-χαθεί-εκατομμύρια-θέσεις-εργασίας

Οι περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι στον τεχνολογικό κλάδο λένε το ίδιο πράγμα όταν κάποιος ρωτάει για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις θέσεις εργασίας: η παραγωγικότητα θα αυξηθεί, θα δημιουργηθούν νέοι ρόλοι, η κοινωνία πάντα προσαρμόζεται.

Ο Ντάρα Κοσροβσάχι, CEO της Uber, δεν το κάνει αυτό.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο podcast The Diary of a CEO, όταν ο παρουσιαστής Στίβεν Μπάρτλετ έθεσε την ανακολουθία μεταξύ αυτών που λένε δημόσια οι ηγέτες της τεχνολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αυτών που παραδέχονται πίσω από κλειστές πόρτες, ο διευθύνων σύμβουλος της Uber δεν αντέδρασε. Συμφώνησε και πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Ο Κοσροβσάχι είπε ότι έχει ακούσει ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ στελεχών σχετικά με τo «απόλυτο disruption» που περιμένουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, και στη συνέχεια έχει παρακολουθήσει τους ίδιους ανθρώπους να εμφανίζονται στο CNBC ή στο Νταβός και να λένε στο κοινό ότι όλα θα πάνε καλά.

«Καταλαβαίνω το κίνητρο», είπε ο Κοσροβσάχι, σημειώνοντας ότι το να είναι κανείς πολύ ειλικρινής σχετικά με την ανατροπή των θέσεων εργασίας θα μπορούσε να τρομάξει τους επενδυτές και τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Ο Κοσροβσάχι δεν άμβλυνε τα δικά του στοιχεία. Εκτίμησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει την εργασία που κάνει το 70 έως 80% των ανθρώπων, με αυτό να συμβαίνει για τις πνευματικές θέσεις εργασίας εντός 10 ετών και τους φυσικούς ρόλους όπως η οδήγηση, η εφοδιαστική και η ρομποτική εντός 15 έως 20 ετών. Δεν μίλησε υποθετικά ούτε για το δικό του εργατικό δυναμικό. Η Uber έχει 9,5 εκατομμύρια οδηγούς και ταχυμεταφορείς στην πλατφόρμα της, το μεγαλύτερο ευέλικτο δίκτυο εργασίας στον κόσμο. Ο Κοσροβσάχι αναγνώρισε ότι η πλειονότητα αυτών των ταξιδιών θα πραγματοποιηθεί τελικά από αυτόνομα οχήματα και όταν ρωτήθηκε τι θα κάνουν στη συνέχεια αυτά τα 9 εκατομμύρια άνθρωποι, είπε: «Δεν ξέρω».

Οι απολύσεις λόγω ΑΙ είναι ήδη εδώ το 2026

Τα πρώτα δεδομένα για τις απολύσεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, ήδη συσσωρεύονται τη φετινή χρονιά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Block, Τζακ Ντόρσεϊ, μείωσε περίπου 4.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο – σχεδόν το 40% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας του – σε μία από τις μεγαλύτερες απολύσεις που αποδίδονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην ιστορία της τεχνολογίας. Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, είπε, «έχουν αλλάξει ριζικά τι σημαίνει να χτίζεις και να διευθύνεις μια εταιρεία», τόνισε.

Δεν είναι η μόνη εταιρεία. Η Atlassian μείωσε 1.600 θέσεις εργασίας επικαλούμενη την «εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Η Meta φέρεται να σχεδιάζει περικοπές έως και 20%, πιθανώς περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους, εν μέρει για να αντισταθμίσει τις τεράστιες δαπάνες για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, αν και η εταιρεία έχει χαρακτηρίσει την αναφορά ως εικασία.

Οι Crypto.com, eBay, Pinterest, ακόμη και η δικηγορική εταιρεία Baker McKenzie, έχουν επισημάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε πρόσφατες ανακοινώσεις περικοπών. Οι αριθμοί σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι δύσκολο να αγνοηθούν. Το 2025, οι εταιρείες ανέφεραν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε 55.000 περικοπές θέσεων εργασίας, 12 φορές περισσότερες από μόλις δύο χρόνια πριν, σύμφωνα με την εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas (6).

Άλλες 12.000 περικοπές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν ήδη ανακοινωθεί το 2026. Και η Goldman Sachs Research τοποθετεί την εκτίμηση για την μετατόπιση στο 6 έως 7% του συνολικού εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη υιοθετηθεί ευρέως (7), με τους νέους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών να βλέπουν ήδη την ανεργία να αυξάνεται κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες (8).

Ορισμένοι οικονομολόγοι παραμένουν επιφυλακτικοί. Η Oxford Economics έχει υποστηρίξει ότι ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα πρόσχημα, «μεταμφιέζοντας τις απολύσεις ως μια καλή είδηση» αντί να παραδέχονται την υπερβολική διόρθωση μετά την πανδημία. Αυτό πιθανότατα ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, ακόμη και οι σκεπτικιστές δεν «τσακώνονται» εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μεταμορφώνει την αγορά εργασίας. Διαφωνούν για το πόσο γρήγορα το κάνει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προειδοποίησε πέρυσι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει τις μισές από όλες τις θέσεις εργασίας σε υπαλλήλους εισαγωγικού επιπέδου μέσα σε πέντε χρόνια, ωθώντας την ανεργία στο 10 έως 20%.

Ο εξέχων επενδυτής Τεχνητής Νοημοσύνης Kai-Fu Lee έχει χαρακτηρίσει παρόμοιες προβλέψεις για 50% μετατόπιση έως το 2027 «απίστευτα ακριβείς» (10). Μια μελέτη του MIT διαπίστωσε ότι το 11,7% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Οι τελευταίες προβλέψεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ βρίσκονται κάπου στη μέση: 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα εκτοπιστούν παγκοσμίως έως το 2030, αντισταθμισμένες από περίπου 170 εκατομμύρια νέες. Αλλά αυτά τα αισιόδοξα μαθηματικά εξαρτώνται από προγράμματα επανεκπαίδευσης που, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σε κλίμακα σε καμία χώρα.