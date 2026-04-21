«double-score»-για-τον-ελληνικό-τουρισμό:-«Απογειώθηκαν»-έσοδα-και-αφίξεις-το-α΄δίμηνο

Υψηλές πτήσεις κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το α’ δίμηνο του έτους, σημειώνοντας εκρηκτική άνοδο τόσο στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, όσο και στις αφίξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, η Ελλάδα υποδέχθηκε τουριστικό «κύμα» 2,13 εκατ. ξένων ταξιδιωτών, οι οποίοι και έφεραν στα ταμεία εισπράξεις που ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Η δυναμική αυτή άνοδος στην «καρδιά» του χειμώνα δείχνει ότι η χώρα κερδίζει το «στοίχημα» της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο αποτύπωμα που θα έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 518,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 179,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτοξεύθηκαν κατά 70,7%, σκαρφαλώνοντας στο 1,007 δισ. ενώ αύξηση κατά 77,8 εκατ. ευρώ (19%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 487,9 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη κατά 24,2% η μέση τουριστική δαπάνη

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,5% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 24,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 78,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ποιοι άφησαν περισσότερα χρήματα

Ειδικότερα, στο σκέλος των τουριστικών εσόδων, η άνοδος κατά 70,7% οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. (κατά 74,3%), οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 477,5 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των υπόλοιπων χωρών (κατά 70%), οι οποίες σκαρφάλωσαν στα 516,3 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ ανήλθαν στα 407,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας θεαματική άνοδο κατά 68,6%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν επίσης σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκαν στα 69,5 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα τουριστικά έσοδα είχαν οι ταξιδιώτες από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 0,8% υποχωρώντας στα 66,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 76,8% και διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 41,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 55,6 εκατ. ευρώ. Από τις υπόλοιπες χώρες, άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 173,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 92,5 εκατ. ευρώ.

«Άλμα» 38,5% στην ταξιδιωτική κίνηση

Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,5% και ανήλθε σε 2,123 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 1,537 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 19% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 83,9%. Την ίδια περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώθηκε σε 1,106 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 49,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκε κατά 28,6% και διαμορφώθηκε σε 1,023 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 37,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 129,5%.

Γερμανοί και Βρετανοί «πρωταγωνιστούν» στις αφίξεις

Γερμανία και Βρετανία παραμένουν οι δύο κυριότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 174,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των ροών από τη Γαλλία (+ 41,5%) που άγγιξαν τους 54,8 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 3,6% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 83,7 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ε.Ε., η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο εκτινάχθηκε κατά 56,7% και διαμορφώθηκε σε 164,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 9,8% σε 98,1 χιλ. ταξιδιώτες.