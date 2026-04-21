instacar: Επίσημος χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης Γυναικών Coupe Acropolis 

Το instacar, η πρώτη πλήρως ψηφιακή υπηρεσία μίσθωσης και πώλησης οχημάτων στην Ελλάδα, συμμετείχε ως Επίσημος Χορηγός στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης Γυναικών Coupe Acropolis, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας στην Παιανία.

Η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς της ξιφασκίας με 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες αθλήτριες και αποστολές από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το instacar ανέλαβε την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης αθλητών, αποστολών και διοργανωτών, αξιοποιώντας τον ευέλικτο και σύγχρονο στόλο του και, παράλληλα, υποστήριξε τις ανάγκες της διοργάνωσης σε ψηφιακές εκτυπώσεις και σχεδιασμό, καθώς και σε εξοπλισμό προβολής.

Η παρουσία του instacar στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης Γυναικών Coupe Acropolis εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική στήριξης του ελληνικού αθλητισμού, καθώς και των μεγάλων αθλητικών γεγονότων – μεταξύ των οποίων η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor, ο Άρης Betsson και ο Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Αλιβερίου -, ενισχύοντας τον ρόλο του στον χώρο της σύγχρονης κινητικότητας και των επιχειρηματικών λύσεων.