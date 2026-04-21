o-Παύλος-Μαρινάκης-απάντησε-στους-πολίτες-στο-“14ο-briefing”

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν στο «14ο Briefing για τους πολίτες», γύρω από τις ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο, τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το “age ban”, την ανωνυμία στο διαδίκτυο, τον Μακάριο Λαζαρίδη, το ενδιαφέρον από άτομα νεαρής ηλικίας για ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα και την προκαταβολή φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, για τη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της εταιρείας Stena Drilling για την έναρξη της γεώτρησης στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε:«Υπογράφηκε μια πολύ σημαντική συμφωνία, καθώς μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Πότε; Τον Φεβρουάριο του 2027. Είναι ερευνητική διαδικασία, δηλαδή ψάχνουμε για να βρούμε, αλλά άμα βρούμε μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Πολύ σημαντικά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά, γιατί μιλάμε για ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και κρατικά έσοδα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 40% επί των συνολικών εσόδων».

Για το “age ban” στα social media επεσήμανε: «Η αρχή της προσπάθειας δεν έγινε τώρα. Ξεκίνησε από τον Πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο του 2024, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τότε που μπήκαν οι βάσεις για δύο πολύ σημαντικά εργαλεία, το Kids Wallet και την επιβεβαίωση της ηλικίας. Γιατί το ανακοινώσαμε τώρα, για να αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2027; Γιατί χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται προετοιμασία και πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Πρωτίστως οι γονείς και τα παιδιά, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. Είναι μία μάχη πολύ σημαντική για τα παιδιά μας. Είναι μια μάχη που θα την κερδίσουμε όλοι μαζί».

Αναφορικά με την «τοξικότητα» στα social media, τα ανώνυμα προφίλ και αν σκοπεύει η Κυβέρνηση να λάβει σχετικά μέτραγια την αντιμετώπισή τους, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Θυμάμαι πριν από περίπου 1 – 2 μήνες που κάναμε το Συνέδριο για τον τοξικό λόγο και τα fake news, διάφορους δήθεν ευαίσθητους που θίχτηκαν. Παιδιά, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Μπορεί να είναι μειοψηφίες, αλλά είναι πολύ νοσηρές. Όλες αυτές οι νοσηρές μειοψηφίες, “δεν έχουν τον Θεό τους”, σχολιάζουν αρνητικά, με πάρα πολύ μίσος. Ακόμα και όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στη ΜΕΘ. Μπορεί να χαθεί, όπως αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό με τη νεαρή κοπέλα, ένας νέος άνθρωπος και εκεί να ρίχνουν τη χολή τους. Ο τοξικός λόγος και πολύ παραπάνω τα ανώνυμα προφίλ στο διαδίκτυο είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μια βρισιά, μια χυδαία ανάρτηση πίσω από την ανωνυμία. Σκεφτείτε πόσο μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί από ένα ανώνυμο προφίλ. Το λέω και δεν θα σταματήσω να το επαναλαμβάνω. Πρέπει να αρθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Πρέπει να δώσουμε μάχη σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε για κάθε προφίλ στο διαδίκτυο η πλατφόρμα να γνωρίζει σε ποιον ανήκει, όπως και το κινητό μας».

Για τον Μακάριο Λαζαρίδη τόνισε: «Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε και το να “χτυπάμε” έναν άνθρωπο, ο οποίος που βρίσκεται σε πίεση δεν νομίζω ότι προσφέρει και κάτι παραπάνω. Τώρα ως προς τα “κυβέρνηση των αρίστων”, να πούμε ότι τα γεγονότα για τα οποία συζητάμε έγιναν πριν από 19 χρόνια, που δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά επειδή πάντα εμένα μου αρέσει να μιλάω με πολιτικές, το ξέρατε ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε κατέχει μία κυβερνητική θέση να βάλει οπουδήποτε συγγενή πρώτου βαθμού σε μια άλλη θέση;».

Για το ενδιαφέρον που έδειξαν πολίτες νεαρής ηλικία να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα και για τα κίνητρα που δίνονται υπογράμμισε: «Πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι μου στείλατε πολλά μηνύματα για το πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Πολύ γρήγορα σας λέω ότι υπάρχει το πρόγραμμα για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ήδη έχουν υποβληθεί 7.000 αιτήσεις. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα “Νέων Γεωργών”. Αλλά και μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έχουν δημιουργηθεί τρία διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, από την Ευρώπη, δηλαδή, που απευθύνονται σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Ένα από αυτά απευθύνεται μόνο σε νέους γεωργούς και συνοδεύεται με την επιστρεπτέα ενίσχυση στο 80% του δανείου».

Τέλος, σε ερώτηση αν θα δούμε μείωση ή κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε: «Ήδη έχουμε μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, ενώ την προκαταβολή φόρου από την πρώτη τετραετία την πήγαμε από το 100% στο 80% για τα νομικά, στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα. Ελπίζω να τη μειώσουμε κι άλλο στο άμεσο μέλλον».



