«patriot-αντί-για-Πόρσε»:-Η-Γερμανία-θυσιάζει-τη-βιομηχανική-της-ταυτότητα

Η Ένωση Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) δεν αναμένει πλέον ανάπτυξη για φέτος στη Γερμανία, αλλά στην καλύτερη περίπτωση στάσιμα αποτελέσματα.

«Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία μειώνεται κάθε χρόνο από το 2022», δήλωσε ο πρόεδρος των Βιομηχάνων, Πέτερ Λάιμπινγκερ. «Για το 2026, δεν αναμένουμε πλέον ανάκαμψη, αλλά μάλλον στασιμότητα», τονίζει με φανερή απαισιοδοξία, ανακαλώντας την πρόσφατη πρόβλεψή του για ανάπτυξη 1%.

Ο κύριος λόγος για τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις είναι η αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στον Κόλπο. Από την μία, οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από την άλλη, υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοση σημαντικών πρώτων υλών επειδή τα πλοία δεν μπορούν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ με το φορτίο τους.

Σε περίπτωση που οι διαταραχές στη ναυτιλία συνεχιστούν για πολύ περισσότερο, η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών προβλέπει ότι η παραγωγή στον τομέα της μεταποίησης θα μπορούσε να μειωθεί για πέμπτη, συνεχόμενη χρονιά. «Η παραγωγή παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα προηγούμενα επίπεδα, με την αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας να βρίσκεται σε λίγο πάνω από 78%», λένε παράγοντες της αγοράς . Τα κορυφαία ινστιτούτα οικονομικών ερευνών στη Γερμανία, έχουν ήδη μειώσει σημαντικά τις οικονομικές τους προβλέψεις για το τρέχον έτος.

Η γερμανική οικονομία υποτίθεται ότι θα ανέκαμπτε το 2026. Η κυβέρνηση του καγκελάριου Μερτς δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Αλλά η αναμενόμενη «επενδυτική ώθηση» δεν έχει ακόμη φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πτώση κερδών στην αυτοκινητοβιομηχανία

«Η πίεση στη βιομηχανία παραμένει – και αυξάνεται», δήλωσε ο Λάιμπινγκερ. Η γερμανική βιομηχανία βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal , η οποία επικαλείται στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, 15.000 θέσεις εργασίας χάνονται κάθε μήνα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, καθώς υφίσταται σημαντικές απώλειες κερδών.

Η Mercedes-Benz ανέφερε μείωση κερδών κατά 49% για το 2025, η Volkswagen πτώση 44%, ανακοινώνοντας σχέδια για περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας έως το 2030. Η Porsche επλήγη ακόμη περισσότερο: τα λειτουργικά της κέρδη μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 98%.

Ανάλυση της EY για τις 19 μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο, δείχνει ότι οι Γερμανοί κατασκευαστές τα πήγαν πολύ χειρότερα: Κατέγραψαν μείωση εσόδων 4,1%, σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές τους, οι οποίοι σημείωσαν συνολική αύξηση 0,6%. Τα λειτουργικά κέρδη των Γερμανών κατασκευαστών μειώθηκαν κατά περίπου 44%.

Όπλα αντί για ΙΧ

Η διέξοδος; Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν κατασκευάζουν πλέον μόνο αυτοκίνητα, αλλά και όπλα. Οι ρυθμιστικές αλλαγές στη Γερμανία και την ΕΕ έχουν βελτιώσει την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για τις αμυντικές εταιρείες. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, τα δημόσια προγράμματα χρηματοδότησης και οι κυβερνητικές συμβάσεις, έχουν αποδεσμεύσει σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο ευρώ σε αμυντικά κεφάλαια και το Βερολίνο σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 355 δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα έως το 2040.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περίπου το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων για αμυντική τεχνολογία διοχετεύεται ήδη σε γερμανικές εταιρείες.

Η Schaeffler, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές αυτοκινήτων παγκοσμίως με πωλήσεις 24 δισεκατομμυρίων ευρώ και πάνω από 100.000 υπαλλήλους, παράγει πλέον κινητήρες για drones, ενσωματωμένα συστήματα για θωρακισμένα οχήματα και εξαρτήματα για την πολεμική αεροπορία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Schaeffler, Κλάους Ρόζενφελντ δήλωσε στην Wall Street Journal :«Μια σημαντική τάση στη γερμανική οικονομία είναι ότι οι άνθρωποι ρωτούν πολύ πιο συχνά από πριν: “Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό που έχει παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια – δηλαδή, στην ανάκτηση της ικανότητας να αμυνόμαστε;» – και αυτό ακριβώς κάνουμε.»

Η εταιρεία κατασκευής κινητήρων Deutz, με ιστορία 162 ετών, έχει μεταμορφωθεί σε πολεμική βιομηχανία. Προμηθεύει πλέον εξαρτήματα για πυραύλους Patriot που χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία, καθώς και για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θωρακισμένα οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό η Deutz κατέγραψε πέρυσι αύξηση πωλήσεων κατά13%. Μόνο έτσι, δεν χρειάστηκε να προβεί σε μαζικές απολύσεις, καθώς οι εργαζόμενοι μπήκαν πλέον στην παραγωγή όπλων.

Η Volkswagen, με τη σειρά της, βρίσκεται σε συνομιλίες με την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael για την παραγωγή εξαρτημάτων για τον Σιδερένιο Θόλο -το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ .

Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομικών Κατερίνα Ράιχε δίνει το σύνθημα: «Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθεί και αυτό σημαίνει επίσης τη δημιουργία μιας ισχυρής βιομηχανίας ασφάλειας και άμυνας στην οποία μπορούμε να βασιστούμε».

Εξάρτηση από την Κίνα

Η αχίλλειος πτέρνα της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας παραμένει πάντως η προμήθεια πρώτων υλών από την Κίνα. Το Πεκίνο ελέγχει βασικές αλυσίδες εφοδιασμού για μέταλλα και σπάνιες γαίες που σχετίζονται με την άμυνα, όπως το βολφράμιο, η τιμή του οποίου έχει αυξηθεί από κάτω από 400 δολάρια σε πάνω από 2.200 δολάρια ανά τόνο.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στις αλυσίδες εφοδιασμού είναι όμως πολύ πιθανό να θέσουν σε δοκιμασία και την αμυντική βιομηχανία.