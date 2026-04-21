reuters:-Η-Ρωσία-διακόπτει-τις-εξαγωγές-πετρελαίου-από-το-Καζακστάν-προς-τη-Γερμανία-μέσω-του-αγωγού-Ντρούζμπα-απο-1η-Μαΐου

Η Ρωσία πρόκειται να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα από την 1η Μαΐου, δήλωσαν τρεις πηγές του κλάδου την Τρίτη.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι έχει σταλεί ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα εξαγωγών πετρελαίου στο Καζακστάν και τη Γερμανία.

Η διακοπή των ροών του Καζακστάν θα προσθέσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στον εφοδιασμό της Γερμανίας με καύσιμα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τις αποστολές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή μόλις λίγα χρόνια αφότου οι δεκαετιών ενεργειακοί δεσμοί του Βερολίνου με τη Ρωσία ανατράπηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα της Ρωσίας ανήλθαν σε 2,146 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, ή περίπου 43.000 βαρέλια την ημέρα, το 2025, αύξηση 44% από το 2024, και 730.000 τόνους το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι συνέπειες για τη Γερμανία

Μια πλήρης διακοπή θα αφαιρούσε περίπου το 17% των έως και 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου ετησίως που επεξεργάζεται το διυλιστήριο PCK της Γερμανίας – ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας – στη βορειοανατολική πόλη Schwedt, καύσιμο από το οποίο τροφοδοτούνται 9 στα 10 αυτοκίνητα στην περιοχή του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάποια κίνηση για τη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου.

«Θα προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους σε καθημερινή τηλεδιάσκεψη.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν και η γερμανική κυβέρνηση δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ανατροπή των ενεργειακών δεσμών

Οι πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις της Ρωσίας με τη Γερμανία έχουν διαταραχθεί από τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου σταμάτησαν μετά την έναρξη του πολέμου και το Βερολίνο έθεσε τις τοπικές μονάδες του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft, υπό επιτροπεία το 2022.

Το Καζακστάν προμηθεύει πετρέλαιο στην PCK μέσω του βόρειου παραποτάμου Ντρούζμπα, ο οποίος διασχίζει την Πολωνία, από το 2023, αλλά οι προμήθειες έχουν διακοπεί επανειλημμένα από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ρωσικό τμήμα του αγωγού.

Ο εκπρόσωπος του πολωνικού φορέα εκμετάλλευσης αγωγών PERN δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να μεταφέρει πετρέλαιο για μη Ρώσους μετόχους της PCK μέσω του λιμανιού του Γκντανσκ, εάν του ζητηθεί. Στους κατόχους διυλιστηρίων της Schwedt περιλαμβάνονται οι Rosneft, Shell και Eni.