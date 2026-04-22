Έρχονται-αυξήσεις-έως-και-30%-στα-προφυλακτικά-λόγω-του-πολέμου-στη-Μέση-Ανατολή

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των προφυλακτικών προανήγγειλε η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τους στον κόσμο, καθώς η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά πρώτων υλών και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Karex δήλωσε ότι οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν έως και 30%, ή και περισσότερο, εφόσον συνεχιστούν τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί ο πόλεμος.

Η Karex, με έδρα τη Μαλαισία, παράγει περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως, προμηθεύοντας μεγάλες διεθνείς μάρκες όπως η Durex και η Trojan, καθώς και δημόσια συστήματα υγείας, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS).

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Γκο Μία Κιάτ, δήλωσε σε συνεντεύξεις του στα πρακτορεία Reuters και - ότι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της σύγκρουσης, κυρίως λόγω της εκτόξευσης των τιμών σε υλικά που προέρχονται από το πετρέλαιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αμμωνία, η οποία χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του λατέξ, αλλά και λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη.

Σύμφωνα με το BBC, η παγκόσμια αγορά ενέργειας έχει επηρεαστεί έντονα μετά την απάντηση του Ιράν στις αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, με απειλές για στοχοποίηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός αποτελεί βασικό πέρασμα για περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά και άλλων πετροχημικών προϊόντων.

Η επιβάρυνση των μεταφορών και οι καθυστερήσεις στις αποστολές έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για προφυλακτικά κατά περίπου 30% μέσα στο έτος, σύμφωνα με την εταιρεία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Karex στο -, σε περιόδους αβεβαιότητας οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί ως προς τον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς «αν αποκτήσεις παιδί σε μια περίοδο αβεβαιότητας, αυξάνονται και τα έξοδα που θα πρέπει να καλύψεις».

Οι αυξήσεις στις τιμές των προφυλακτικών αποτελούν ένα ακόμη σημάδι των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ήδη παρατηρείται άνοδος στο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, με τις φθηνότερες θέσεις οικονομικής θέσης να εμφανίζονται ακριβότερες κατά περίπου 24% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Παράλληλα, οι διαταραχές στις μεταφορές μέσω του Περσικού Κόλπου έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και σε ελλείψεις ηλίου, το οποίο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία παραγωγής μικροτσίπ. Πίεση δέχεται και ο κλάδος εμφιαλωμένου νερού, καθώς οι παραγωγοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν βασικές πρώτες ύλες.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η αύξηση του κόστους μεταφοράς ενδέχεται να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών σε προϊόντα όπως η ζάχαρη, τα γαλακτοκομικά και τα φρούτα.

Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφής η πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι η εκεχειρία θα παραταθεί έως ότου σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.