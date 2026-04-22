Ήπια-ανάκαμψη,-επιφυλακτικότητα-και-σενάριο-stock-picking-στο-Χρηματιστήριο-Αθηνών

Η εικόνα για σήμερα, Τετάρτη (22/4), είναι λίγο καλύτερη από χθες, αλλά – όπως παρατηρεί η Κύκλος Χρηματιστηριακή – αυτό δεν είναι αρκετό για να αλλάξει ουσιαστικά τη στάση της αγοράς. Έτσι, το βασικό σενάριο παραμένει stock picking, χαμηλός τζίρος και προτίμηση σε πιο αμυντικούς τίτλους ή μετοχές με ειδικούς καταλύτες, ενώ οι τράπεζες και οι κυκλικές μετοχές μπορεί να εμφανίσουν μία ήπια αντίδραση μόνο αν δεν υπάρξει νέα αρνητική εξέλιξη στο μέτωπο ΗΠΑ–Ιράν.

Η γενική εικόνα, λοιπόν, είναι πως η αγορά μπαίνει στη σημερινή συνεδρίαση με ελαφρώς καλύτερο κλίμα σε σχέση με χθες, καθώς η ανακοίνωση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν μειώνει προσωρινά τον κίνδυνο άμεσης κλιμάκωσης.

Ωστόσο, ο αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ και δεν υπάρχει ακόμη ενιαία πρόταση από την Τεχεράνη, επομένως η αγορά δύσκολα θα αφήσει τη στάση αναμονής.

Συνοπτική εικόνα αγοράς

ΓΔ: 2.260,67 μον. (+0,04%)

FTSE25: 5.748,58 μον. (0,00%)

ΔΤΡ: 2.631,05 μον. (+0,48%)

Τζίρος: €182,5 εκατ. – ακόμη χαμηλότερος από την Δευτερά, ένδειξη ότι συνεχίζεται το stock picking χωρίς διάθεση για ουσιαστικό ρίσκο.

Πιθανή ήπια ανοδική αντίδραση στο άνοιγμα, κυρίως σε τράπεζες, διυλιστήρια και κυκλικές μετοχές.

Δύσκολα όμως θα εμφανιστεί ισχυρό momentum ή ουσιαστική αύξηση τζίρου όσο παραμένει ανοιχτό το θέμα των συνομιλιών και του Ορμούζ.

Το πιθανότερο σενάριο είναι μία ακόμη συνεδρίαση περιορισμένων διακυμάνσεων και επιλεκτικών κινήσεων.

Αν υπάρξει ένδειξη ότι οι συνομιλίες δεν προχωρούν ή ότι η ένταση επανέρχεται, οι τράπεζες, η Metlen και οι κυκλικές μετοχές θα είναι ξανά οι πιο ευάλωτες.

Σημεία παρακολούθησης

Alpha Bank: η αγορά παρακολουθεί τα νέα σενάρια γύρω από ενδεχόμενη αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank, αν ο Andrea Orcel δεν πετύχει τελικά την εξαγορά της Commerzbank.

CrediaBank: συνεχίζει να ξεχωρίζει μετά το ισχυρό ράλι που ακολούθησε την ΑΜΚ στα €0,80, με τη μετοχή πλέον στα €1,21. Η αγορά παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Lazard, που φέρεται να συγκεντρώνει θέση μέσω πακέτων, ενώ παράλληλα θεωρείται πλέον πιθανή η είσοδος της CrediaBank στον FTSE 25 στην αναδιάρθρωση του Ιουνίου, μετά την ενίσχυση του free float.

Διεθνές περιβάλλον – Αγορές μετοχών και εμπορευμάτων

Οι διεθνείς αγορές κινούνται με προσεκτικά θετικό τόνο μετά την ανακοίνωση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, όμως η αισιοδοξία παραμένει περιορισμένη, καθώς ο αποκλεισμός συνεχίζεται και δεν υπάρχει ακόμη ενιαία πρόταση από την Τεχεράνη.

Τα futures στη Wall Street κινούνται ήπια ανοδικά, με τα futures του S&P 500 περίπου στο +0,6% και του Nasdaq στο +0,7%.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν ελαφρώς ανοδικά έως ουδέτερα, χωρίς διάθεση για πιο επιθετικές κινήσεις.

Ηνωμένο Βασίλειο: ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, κυρίως λόγω καυσίμων.

Το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, δείχνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να κρατά σημαντικό risk premium λόγω του Ορμούζ και του αποκλεισμού. Και πιο αναλυτικά, η εικόνα είναι περίπου η εξής:

Brent: ~$98,4/βαρέλι

WTI: ~$89,4/βαρέλι

TTF Gas: ~€42/MWh – χωρίς νέα έντονη άνοδο, κάτι που περιορίζει προσωρινά την πίεση στις ενεργοβόρες και βιομηχανικές μετοχές.

Χρυσός: κοντά στα $4.760/oz (+0,8%), ένδειξη ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να κρατούν αμυντικές θέσεις.

Ασήμι: $78,1/oz

EUR/USD: κοντά στο 1,17–1,18, χωρίς να έχει περάσει η αγορά σε πλήρες risk-off.

Ομόλογα 10ετούς: ΗΠΑ: 4,30%, Γερμανία: 3,01%, Ελλάδα: 3,68%

Κρίσιμες ημερομηνίες