Ήπια-ανάκαμψη,-επιφυλακτικότητα-και-σενάριο-stock-picking-στο-Χρηματιστήριο-Αθηνών

Η εικόνα για σήμερα, Τετάρτη (22/4), είναι λίγο καλύτερη από χθες, αλλά – όπως παρατηρεί η Κύκλος Χρηματιστηριακή – αυτό δεν είναι αρκετό για να αλλάξει ουσιαστικά τη στάση της αγοράς. Έτσι, το βασικό σενάριο παραμένει stock picking, χαμηλός τζίρος και προτίμηση σε πιο αμυντικούς τίτλους ή μετοχές με ειδικούς καταλύτες, ενώ οι τράπεζες και οι κυκλικές μετοχές μπορεί να εμφανίσουν μία ήπια αντίδραση μόνο αν δεν υπάρξει νέα αρνητική εξέλιξη στο μέτωπο ΗΠΑ–Ιράν.
Η γενική εικόνα, λοιπόν, είναι πως η αγορά μπαίνει στη σημερινή συνεδρίαση με ελαφρώς καλύτερο κλίμα σε σχέση με χθες, καθώς η ανακοίνωση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν μειώνει προσωρινά τον κίνδυνο άμεσης κλιμάκωσης.
Ωστόσο, ο αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ και δεν υπάρχει ακόμη ενιαία πρόταση από την Τεχεράνη, επομένως η αγορά δύσκολα θα αφήσει τη στάση αναμονής.
Συνοπτική εικόνα αγοράς
- ΓΔ: 2.260,67 μον. (+0,04%)
- FTSE25: 5.748,58 μον. (0,00%)
- ΔΤΡ: 2.631,05 μον. (+0,48%)
- Τζίρος: €182,5 εκατ. – ακόμη χαμηλότερος από την Δευτερά, ένδειξη ότι συνεχίζεται το stock picking χωρίς διάθεση για ουσιαστικό ρίσκο.
- Πιθανή ήπια ανοδική αντίδραση στο άνοιγμα, κυρίως σε τράπεζες, διυλιστήρια και κυκλικές μετοχές.
- Δύσκολα όμως θα εμφανιστεί ισχυρό momentum ή ουσιαστική αύξηση τζίρου όσο παραμένει ανοιχτό το θέμα των συνομιλιών και του Ορμούζ.
- Το πιθανότερο σενάριο είναι μία ακόμη συνεδρίαση περιορισμένων διακυμάνσεων και επιλεκτικών κινήσεων.
- Αν υπάρξει ένδειξη ότι οι συνομιλίες δεν προχωρούν ή ότι η ένταση επανέρχεται, οι τράπεζες, η Metlen και οι κυκλικές μετοχές θα είναι ξανά οι πιο ευάλωτες.
Σημεία παρακολούθησης
- Alpha Bank: η αγορά παρακολουθεί τα νέα σενάρια γύρω από ενδεχόμενη αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank, αν ο Andrea Orcel δεν πετύχει τελικά την εξαγορά της Commerzbank.
- CrediaBank: συνεχίζει να ξεχωρίζει μετά το ισχυρό ράλι που ακολούθησε την ΑΜΚ στα €0,80, με τη μετοχή πλέον στα €1,21. Η αγορά παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Lazard, που φέρεται να συγκεντρώνει θέση μέσω πακέτων, ενώ παράλληλα θεωρείται πλέον πιθανή η είσοδος της CrediaBank στον FTSE 25 στην αναδιάρθρωση του Ιουνίου, μετά την ενίσχυση του free float.
Διεθνές περιβάλλον – Αγορές μετοχών και εμπορευμάτων
Οι διεθνείς αγορές κινούνται με προσεκτικά θετικό τόνο μετά την ανακοίνωση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, όμως η αισιοδοξία παραμένει περιορισμένη, καθώς ο αποκλεισμός συνεχίζεται και δεν υπάρχει ακόμη ενιαία πρόταση από την Τεχεράνη.
Τα futures στη Wall Street κινούνται ήπια ανοδικά, με τα futures του S&P 500 περίπου στο +0,6% και του Nasdaq στο +0,7%.
Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν ελαφρώς ανοδικά έως ουδέτερα, χωρίς διάθεση για πιο επιθετικές κινήσεις.
Ηνωμένο Βασίλειο: ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, κυρίως λόγω καυσίμων.
Το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, δείχνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να κρατά σημαντικό risk premium λόγω του Ορμούζ και του αποκλεισμού. Και πιο αναλυτικά, η εικόνα είναι περίπου η εξής:
Brent: ~$98,4/βαρέλι
WTI: ~$89,4/βαρέλι
TTF Gas: ~€42/MWh – χωρίς νέα έντονη άνοδο, κάτι που περιορίζει προσωρινά την πίεση στις ενεργοβόρες και βιομηχανικές μετοχές.
Χρυσός: κοντά στα $4.760/oz (+0,8%), ένδειξη ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να κρατούν αμυντικές θέσεις.
Ασήμι: $78,1/oz
EUR/USD: κοντά στο 1,17–1,18, χωρίς να έχει περάσει η αγορά σε πλήρες risk-off.
Ομόλογα 10ετούς: ΗΠΑ: 4,30%, Γερμανία: 3,01%, Ελλάδα: 3,68%
Κρίσιμες ημερομηνίες
- 23/04: PMI ΗΠΑ και Ευρωζώνης
- 24/04: αξιολόγηση Ελλάδας από την S&P Global
- 29/04: συνεδρίαση Fed
- 30/04: συνεδρίαση ΕΚΤ