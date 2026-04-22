Ανοδικά-κινείται-η-wall-street-με-φόντο-την-παράταση-της-εκεχειρίας-ΗΠΑ-Ιράν

Στη Wall Street, οι μετοχές καταγράφουν άνοδο την Τετάρτη (22/4), αφενός μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, καθώς και χάρη σε μια σειρά από θετικά εταιρικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,61% στις 7,108.89 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,73% στις 24,443.08 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 385 μονάδες, ή 0,81%.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη (21/4) λίγο μετά το κλείσιμο της αγοράς, ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δύο εβδομάδων της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε:

«Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά κατακερματισμένη -κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη- και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας στη χώρα του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί της καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, κατά τα λοιπά, να παραμείνει σε πλήρη ετοιμότητα, και συνεπώς θα παρατείνω την εκεχειρία μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα παραμένει αβέβαιο, καθώς η έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά της Τεχεράνης οδήγησε σε παύση του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς για συμμετοχή σε ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των The New York Times και Axios που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν την Τετάρτη ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης δεν προτίθενται να συμμετάσχουν, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ «χάσιμο χρόνου».

Ακόμη και μετά την παράταση της εκεχειρίας, το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέσχεσε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι εντάσεις στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό παραμένουν υψηλές.

Πέρα από την ανακοίνωση για την εκεχειρία, το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε και από ένα ισχυρό ξεκίνημα της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Την Τετάρτη, η μετοχή της Boeing σημείωσε άνοδο άνω του 4%, μετά την ανακοίνωση μικρότερων του αναμενόμενου ζημιών για το πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, η μετοχή της GE Vernova εκτινάχθηκε κατά 10%, καθώς τα έσοδα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Επισημαίνεται ότι οι δύο αυτές εταιρείες συγκαταλέγονται στο περισσότερο από 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα, ο S&P 500 κάλυψε όλες τις απώλειες που είχε καταγράψει από την έναρξη του πολέμου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση. Τόσο ο ευρύτερος δείκτης όσο και ο Nasdaq Composite κατέγραψαν πολλαπλά ιστορικά υψηλά, με τον S&P να κλείνει για πρώτη φορά πάνω από το επίπεδο των 7.100 μονάδων.

Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Στέφανι Αλιάγκα, στρατηγικός αναλυτής αγορών στην JPMorgan Asset Management, εκτιμά ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση της παραγωγικότητας.

«Είναι σαφές ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε πλήρη εξομάλυνση όσον αφορά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι αγορές κοιτούν μπροστά και η πραγματικότητα είναι ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε τροχιά αποκλιμάκωσης», δήλωσε η Αλιάγκα στο CNBC.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα – και αυτό παραμένει κίνδυνος για τις αγορές, ιδιαίτερα για μια αγορά που κινήθηκε τόσο γρήγορα προεξοφλώντας ότι τα δύσκολα πέρασαν. Θα υπάρξουν διακυμάνσεις, όμως τελικά πρόκειται για μικρές αναταράξεις σε μια αγορά που διατηρεί ανοδική πορεία».