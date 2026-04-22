Ανοδικές-τάσεις-στις-Ευρωαγορές-μετά-την-παράταση-της-εκεχειρίας-στο-Ιράν

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (22/4), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν και την προοπτική περαιτέρω ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωνε άνοδο περίπου 0,2%, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημειώνει ήπια άνοδο 0,05% στις 24.309.,42 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,21% στις 10.520,36 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,05% στις 8.231,40 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,13% στις 18.141,45 μονάδες, ο ιταλικός MIB κερδίζει 0,08% στις 47.942,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύεται κατά 0,53% στις 9.186,18 μονάδες.