Αρνητικό-«γύρισμα»-στις-ευρωαγορές-με-φόντο-το-Ιράν-και-την-ενεργειακή-αβεβαιότητα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα την Τετάρτη (22/4), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν, τις οικονομικές εξελίξεις και ένα κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,31% κλείνοντας τελικά στις 614,12 μονάδες και περιορίζοντας τα κέρδη που είχαν καταγραφεί νωρίτερα στη συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι τόσο οι επιμέρους κλάδοι, όσο και τα βασικά χρηματιστήρια της Ευρώπης κινήθηκαν γενικά σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο DAX της Γερμανίας υποχώρησε 0,47% στις 24,181.41 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE έχασε 0,23% στις 10,473.43 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημείωσε πτώση 0,96% στις 8,156.43 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX κατέγραψε απώλειες 0,97% στις 17,987.91 μονάδες, ενώ πτωτικά κινήθηκε και ο ιταλικός MIB κατά 0,30% στις 47,760.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι γερμανικές αρχές προχώρησαν σε μείωση των προβλέψεών τους για την οικονομική ανάπτυξη του 2026 στο μισό, εκτιμώντας πλέον ότι η εγχώρια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,5% φέτος. Για το 2027, η πρόβλεψη για το ΑΕΠ μειώθηκε από 1,3% σε 0,9%.

Επικαλούμενο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας ανέφερε ότι το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχει αυξηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,7% φέτος και στο 2,8% το επόμενο έτος.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε επιφυλακτικό, καθώς ο Τραμπ αρνήθηκε να άρει τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, με τις τιμές του πετρελαίου να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε: «Λένε ότι θέλουν να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ μόνο επειδή τα έχω πλήρως ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ (ΚΛΕΙΣΕΙ!), οπότε απλώς θέλουν να “σώσουν το γόητρό τους”».

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η άρση του αποκλεισμού θα σήμαινε πως «ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν βομβαρδίσουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, μαζί με τους ηγέτες τους».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ανακοινώθηκε το πρώτο στοιχείο πληθωρισμού που καλύπτει την περίοδο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% τον Μάρτιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, όπως αναμενόταν από τους οικονομολόγους, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων συνέβαλαν στην αύξηση.

Ο Σούρεν Θίρου, επικεφαλής οικονομολόγος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ανέφερε ότι η παράταση της προθεσμίας της εκεχειρίας από τον Τραμπ «δεν θα αποτρέψει μια επώδυνη περίοδο επιταχυνόμενου πληθωρισμού», καθώς το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και οι τιμές τροφίμων πιθανόν να οδηγήσουν το δείκτη πάνω από το 4% έως το φθινόπωρο.

Εταιρικά αποτελέσματα

Στο μέτωπο των μετοχών, η ολλανδική εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών ASMI βρέθηκε στην κορυφή του Stoxx 600, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 7,1%, καθώς τα έσοδα έφτασαν τα 862,5 εκατ. ευρώ, στο ανώτατο όριο των προβλέψεων και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία κατέγραψε επίσης ρεκόρ προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 33,1%.

Επίσης, η μετοχή της εταιρείας προσλήψεων Randstad σημείωσε άνοδο 3,7%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 5,51 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

«Παρότι η γεωπολιτική αστάθεια και η περιορισμένη ορατότητα απαιτούν επαγρύπνηση, η πορεία του πρώτου τριμήνου με ανάπτυξη 0,4% μάς δίνει εμπιστοσύνη για τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο CEO Σάντερ φαν τ’ Νόρντεντε.

Η γαλλική πολυεθνική καλλυντικών L’Oréal θα ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένονται επίσης ανακοινώσεις από τις εταιρείες ABB, EssilorLuxottica και Danone.