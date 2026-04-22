Βουλή: Αθανασίου και Χατζηβασιλείου ζήτησαν άρση ασυλίας – «Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς διέπραξαν κατάχρηση εξουσίας»

Την άρση της ασυλίας τους ζήτησαν αμφότεροι οι Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου κατά την τοποθέτησή τους στη Βουλή, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες και κάνοντας λόγο για πολιτική στοχοποίηση.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε δύο δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία σχετικά με επιδοτήσεις παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021.

Ειδικότερα, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ανέφερε ότι η υπόθεση για την οποία εγκαλείται δεν έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά την άρση της ασυλίας του για τρεις λόγους.

«Πρώτον για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για τις ενέργειες που έκανα δεύτερον γιατί θέλω να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους μου που εγκαλούνται για ενέργειες που έκαναν στο πλαίσιο της πολιτικής δραστηριότητας τους. Ο τρίτος λόγος φιλοδοξώ με την εμπλοκή μου σε αυτή τη διαδικασία να συμβάλλω να αλλάξουν μερικά αυτονόητα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι εντεταλμενοι εισαγγελείς διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Διερωτώμαι αν αυτοι εισαγγελείς μπορούν να αντιπροσωπεύουν την χώρα μας στην ευρωπαΐκή εισαγγελία».

«Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς επιλέγονται αποκλειστικά από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης ο οποίος αποστέλλει λίστα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για την σύμφωνη γνώμη της. Βέβαια μπορεί ευρωπαία εισαγγελέας να στείλεις στον Άρειο Πάγο πάγο προκαταβολικά ποιος προτείνει όπως έχει ήδη κάνει. Έτσι όμως επιχειρεί να προκαταβάλει την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου. Αυτό το κάνει μόνο για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ποτέ δεν τόλμησε να το κάνει για τη Γερμανία την Ιταλία κι άλλες χώρες. Αν η Ευρωπαία εισαγγελέας δε συμφωνεί με τους προτεινόμενους οφείλει να επιλέξει από τους αναπληρωματικούς που προτείνει ο Άρειος Πάγος. Αυτά για να σταματήσει η παραφιλολογία» κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Τάσος Χατζηβασιλείου ζήτησε, επίσης, την άρση της ασυλίας του, κάνοντας λόγο για «δολοφονίες χαρακτήρα», ενώ χαρακτήρισε την όλη κατάσταση ως «απαράδεκτο τσουβάλιασμα», λέγοντας «είμαστε βουλευτές διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών».

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν έκανε «καμιά παράνομη πράξη».

«Ζητώ περιφραστικά την άρση της ασυλίας μου όχι ως εγκαλούμενος αλλά για να κλείσει αυτή υπόθεση. Ως βουλευτές τιμούμε την εντολή μας και είμαστε περήφανοι για την συμβολή μας στην λειτουργία της δημοκρατίας. Η εκπροσώπηση σημαίνει ότι είμαστε παρόντες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ή παρουσία του βουλευτή δεν αποτελεί ανάμειξη αποτελεί καθήκον. Σας απευθύνομαι με ήσυχη τη συνείδησή μου», σημείωσε.

Αθανασίου: Αυτό που έπραξα θα το κάνω και αύριο- δεν υπάρχει καμία παράνομη πράξη

«Ξεκαθαρίζω ότι η υπόθεση για την οποία εγκαλούμαι δεν έχει καμία σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, για να συμπαρασταθώ στους άλλους συναδέλφους μου βουλευτές της ΝΔ για ενέργειες που έκαναν στο πλαίσιο της πολιτικής τους δραστηριότητας και γιατί φιλοδοξώ ότι με την εμπλοκή μου στην υπόθεση θα συμβάλω να αλλάξουν ορισμένα αυτονόητα πράγματα» τόνισε ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη Δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Ο κ. Αθανασίου καταλόγισε στους εισαγγελείς που συνέταξαν τη δικογραφία που αφορά τον ίδιο και τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας (αρ. 39 του ΠΚ) αφού όπως είπε «μας εξέθεσαν σε δίωξη τόσο εμάς τους δύο, όσο και τους άλλου 11 βουλευτές της ΝΔ». Διερωτήθηκε «εάν τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπούν ως εντεταλμένοι Έλληνες, Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός σοβαρός και χρήσιμος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την πάταξη της διαφθοράς και όχι την ενοχοποίηση αθώων». Ο πρώην υπουργός της ΝΔ επιτέθηκε και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα κυρία Κοβέσι λέγοντας ότι «μόνο για την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία» έχει ασκήσει το δικαίωμα που έχει να παρεμβαίνει προκαταλαμβάνοντας τις κρίσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το ποιους εισαγγελείς προτείνει να επιλεχθούν.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι το «”ρουσφέτι” ενέχει το στοιχείο της παράνομης πράξης» και είπε ότι το αίτημα της παρέμβασης που έκανε «δεν ικανοποιήθηκε όχι γιατί ήταν παράνομο αλλά επειδή είχε παρέλθει η προθεσμία διόρθωσης» και ότι δεν ήταν η πρώτη φορά αλλά είχε παρέμβει και για άλλη αγρότισσα. Είπε ότι στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση που τον αφορά «ρητά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα πορίσματα οι ενέργειες του εμπλεκομένου προσώπου (δηλ. του ίδιου) περιορίσθηκαν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεδομένου ότι δεν έγινε καμία τροποποίηση, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης, ούτε σε τετελεσμένη μορφή είτε σε μορφή απόπειρας, ούτε το αδίκημα της δωροδοκίας δημοσίου υπαλλήλου προκειμένου να ενεργήσει κατά παράβαση των καθηκόντων του»

Ο κ. Αθανασίου χαρακτήρισε «απίθανο» ότι «η εντεταλμένη εισαγγελέας, στοιχειοθετεί την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι με το να ζητήσω τη διόρθωση ενός λάθους, αυτό αποτελεί εξωθεσμική παρέμβασή μου» και προσέθεσε: «Τέτοια ποινική πράξη όμως δεν υπάρχει στο ποινικό μας σύστημα», ενώ «περαιτέρω κάνει το λάθος και για να ενισχύσει την αυθαιρεσία της και υπό την σύγχυση στην οποία βρίσκεται επικαλείται μια απόφαση του Αρείου Πάγου (9/2023) σε ότι αφορά τη νομική έννοια της απιστίας χωρίς να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης που εκδικάσθηκε και ποιο είναι το αδίκημα που αφορούσε το ποινικό αδίκημα της σωματικής βλάβης. Τα συμπεράσματα δικά σας»

Ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε πως ότι «έπραξα θα το κάνω και αύριο και όσο υπηρετώ αυτό τον τόπο. Συνιστώ και η δημόσιες υπηρεσίες να είναι πιο ευέλικτες και να κατανοούν ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μας δεν είναι εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.