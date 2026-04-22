Βρετανία:-Άλμα-του-πληθωρισμού-στο-3,3%-λόγω-Μέσης-Ανατολής

Την ανιούσα έχει πάρει ο πληθωρισμός και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυξανόμενος στο 3,3% τον Μάρτιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,3%, από 3% τον Φεβρουάριο. Τα στοιχεία ης Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) είναι η πρώτη «απτή απόδειξη» για τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στις τιμές καταναλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία ήταν η μεγαλύτερη εδώ και πάνω από τρία χρόνια, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Γκραντ Φιτζνερ.

«Τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν επίσης ένας παράγοντας ανόδου αυτόν τον μήνα, μαζί με την αύξηση στις τιμές των τροφίμων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Ο μόνος αντισταθμιστικός παράγοντας ήταν τα ρούχα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν λιγότερο από πέρυσι την ίδια περίοδο».

Το μηνιαίο κόστος τόσο των πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις όσο και των προϊόντων που βγαίνουν από τα εργοστάσια αυξήθηκε σημαντικά, λόγω των υψηλότερων τιμών στο πετρέλαιο και τη βενζίνη, πρόσθεσε ο Φιτζνερ.

Η απότομη άνοδος στις τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει προκαλέσει νέες πληθωριστικές πιέσεις και, όσο συνεχίζεται η σύγκρουση, αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις.

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτο σε παγκόσμια σοκ στις τιμές, όπως αυτό που προκαλείται από συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμενόταν να μειώσει τα επιτόκια, καθώς ο πληθωρισμός πλησίαζε τον στόχο του 2%. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι λένε ότι η κεντρική τράπεζα ίσως αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια, αν και θεωρείται οριακή η απόφαση εν όψει της συνεδρίασης στις 30 Απριλίου.

Με πληροφορίες από CNBC