Γερμανία:-Το-ΥΠΟΙΚ-μειώνει-στο-μισό-την-πρόβλεψη-για-την-ανάπτυξη-του-2026

Το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας μείωσε την Τετάρτη τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη για το 2026 και το 2027 και αύξησε τις προβλέψεις του για τον πληθωρισμό, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η κυβέρνηση αναμένει πλέον ανάπτυξη 0,5% για το 2026, μειωμένη από προηγούμενη πρόβλεψη 1,0%, και μείωσε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του 2027 σε 0,9% από 1,3%.

«Η οικονομική ανάκαμψη που αναμένεται για φέτος παρεμποδίζεται για άλλη μια φορά από εξωτερικά γεωπολιτικά σοκ», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αγωνίζεται από την πανδημία να ανακτήσει τη δυναμική της. Ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Κίνα και το υψηλότερο κόστος ενέργειας, που προκλήθηκαν αρχικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα επιδεινώθηκαν από τη σύγκρουση στο Ιράν, θέτουν σημαντικές προκλήσεις στο οικονομικό μοντέλο της, που βασίζεται στις εξαγωγές.

Το υπουργείο αναμένει τώρα ότι ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί στο 2,7% φέτος και στο 2,8% το 2027, από 2,2% πέρυσι.

