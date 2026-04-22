Γιατί η βενζίνη στις ΗΠΑ παραμένει φθηνότερη από την Ευρώπη παρά την κρίση στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ωθήσει τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ πάνω από τα 4 δολάρια το γαλόνι, στο υψηλότερο μέσο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Κι όμως, οι τιμές στις ΗΠΑ παραμένουν χαμηλότερες από ό,τι στη Γερμανία, τη Νότια Κορέα και στις περισσότερες άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Οι ΗΠΑ παράγουν περισσότερο πετρέλαιο από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, και μάλιστα πολύ περισσότερο απ’ όσο παρήγαν κατά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970. Έτσι, είναι πιο προστατευμένες από τα παγκόσμια σοκ στην προσφορά σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες.

Οι Αμερικανοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τιμές των καυσίμων — ο μέσος Αμερικανός οδηγεί 13.000 μίλια τον χρόνο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, εδώ και χρόνια οι Αμερικανοί καταναλωτές πληρώνουν χαμηλότερες τιμές βενζίνης από τους καταναλωτές σε πολλές άλλες χώρες.

Μεγάλο μέρος αυτής της διαφοράς οφείλεται στους φόρους. Σύμφωνα με την S&P Global Energy, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει έναν από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές παγκοσμίως. Τον Μάρτιο, οι Αμερικανοί καταναλωτές πλήρωσαν κατά μέσο όρο 3,64 δολάρια το γαλόνι, από τα οποία μόλις περίπου 60 σεντς αντιστοιχούσαν σε ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς φόρους. Ο μέσος όρος έφτασε τα 4 δολάρια το γαλόνι στα τέλη εκείνου του μήνα.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, οι φόροι αποτελούν το 50% έως 60% της λιανικής τιμής των καυσίμων, σύμφωνα με τον Rob Smith, διευθυντή παγκόσμιας λιανικής καυσίμων της S&P Energy. Οι Γερμανοί πλήρωσαν κατά μέσο όρο 8,75 δολάρια το γαλόνι τον Μάρτιο, με περισσότερο από το μισό ποσό να προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα.

Στο Μεξικό, η βενζίνη κόστιζε κατά μέσο όρο 5,07 δολάρια το γαλόνι τον Μάρτιο, εκ των οποίων σχεδόν 2 δολάρια ήταν φόροι. Οι Μεξικανοί που ζουν κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ συχνά γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους στο Ελ Πάσο και στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, ώστε να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές εκεί.

Ενώ οι ΗΠΑ κατευθύνουν κυρίως τους φόρους στα καύσιμα στη συντήρηση δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, άλλες χώρες ιστορικά τους έχουν χρησιμοποιήσει όχι μόνο γι’ αυτό, αλλά και για πολύ περισσότερα — από τη χρηματοδότηση συστημάτων δημόσιων μεταφορών έως τη γενικότερη κάλυψη κρατικών δαπανών, σύμφωνα με τον Smith της S&P. Μόνο πιο πρόσφατα πολιτείες όπως η Καλιφόρνια έχουν προσθέσει χρεώσεις και ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον άνθρακα και το περιβάλλον στη βενζίνη, ώστε να αποθαρρύνουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Τέτοιες πολιτικές παραμένουν ακόμη περιορισμένες στις ΗΠΑ και, γενικά, είναι λιγότερο εκτεταμένες από ό,τι στην Ευρώπη.