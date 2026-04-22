Γ. Στουρνάρας: Ο πόλεμος θα τελειώσει λόγω επικείμενων εκλογών στις ΗΠΑ – Θα ανέβουν οι τιμές καυσίμων και τροφίμων

Αναλυτικά ολόκληρη η συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην ιστοσελίδα των “ΝΕΩΝ” και στην εκπομπή “15 Λεπτά” με τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο:

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Γεια σας! Ο αποψινός μας καλεσμένος είναι ο καινούργιος κεντρικός τραπεζίτης. Λέγεται Γιάννης Στουρνάρας και τον ξέρετε. Καινούργιος, με την έννοια ότι ανανεώθηκε η θητεία του για τρίτη συνεχή φορά.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Αναβαπτίστηκε.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Ωραίο το ρήμα, αναβαπτίστηκε και νομίζω θα συναγωνιστείτε τον Ξενοφώντα Ζολώτα.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Θεού θέλοντος.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Εκείνος συμπλήρωσε τρεις θητείες στη συνέχεια;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Όχι, συμπλήρωσε 19 χρόνια, αλλά όχι συνεχόμενα, χωριστά. Είχε κάνει από το 1955 έως το 1967 και μετά από το 1974 έως το 1981.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Και μετά πρωθυπουργός το 1989. Σας γοητεύει αυτή η προοπτική;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Καθόλου. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι, αλλά το όνομά σας ακούγεται ότι θα μπορούσε, σε περίπτωση που υπάρξει μια εμπλοκή πολιτική που θα επέβαλε, ας πούμε, τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού, να την αναλαμβάνετε εσείς.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Είμαι πολύ πιο χρήσιμος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σας είπα, το κάστρο μου είναι αυτό. Εκεί έδωσα τη μάχη όταν έπρεπε. Και αν χρειαστεί θα την ξαναδώσω. Από εκεί όμως.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ελπίζω πως όχι.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν σας φοβίζει ο πόλεμος και όλα αυτά που γίνονται;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Με φοβίζει, αλλά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Η λογική λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος διότι έρχονται εκλογές στην Αμερική. Δεν νομίζω να συμφέρει κανέναν να συνεχιστεί.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Τις ενδιάμεσες εκλογές; Άμα φτάσουμε ως τον Νοέμβριο θα αντέξουμε;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει μαξιλάρια αυτήν τη φορά, αλλά το θέμα είναι να μη φτάσουμε εκεί γιατί θα ανέβουν πάρα πολύ οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των τροφίμων. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι ασιατικές χώρες, πολύ μεγαλύτερο από την Αμερική και την Ευρώπη.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Πού οφείλεται αυτό; Πρώτη φορά το ακούω.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Είναι ότι δεν έχουν καθόλου δική τους ενέργεια. Στο ότι είναι πολύ μεγάλοι πληθυσμοί, χρειάζονται τρόφιμα. Υψηλή τιμή φυσικού αερίου σημαίνει υψηλή τιμή λιπασμάτων, άρα ακριβά τρόφιμα.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Γιατί λέτε ότι έχουμε μαξιλάρια; Εγώ τώρα, πριν μπούμε στο στούντιο ας πούμε, διάβαζα ότι επειδή ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι πάνω από το αναμενόμενο, η κυβέρνηση σκέφτεται ήδη να δώσει χρήματα.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Κοιτάξτε, το πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις εξαρτάται από τι μαξιλάρια έχεις. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς έχει μαξιλάρια, έχει πρωτογενές πλεόνασμα μεγαλύτερο από αυτό που είχε προϋπολογίσει, μπορεί να δώσει.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Πόσο θα πάει τελικά; Ήταν 4,4;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Περισσότερο θα πάει.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Πόσο θα πάει;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Θα πάει περισσότερο.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Και 5; Πόσο να περιμένουμε;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Δεν είναι δική μου δουλειά να το ανακοινώσω. Θα το ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών αυτό.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι, αλλά εσείς ξέρετε, έτσι δεν είναι;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Βεβαίως. Ξέρω.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Εσείς όμως δεν είστε αυτός που λέει, παιδιά μην ξοδεύετε λεφτά γιατί έχουμε πόλεμο και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και ευάλωτοι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα θιγούν από το κόστος του πολέμου. Επομένως, η συμβουλή, όχι μόνο η δική μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι η όποια βοήθεια πρέπει να είναι παροδική, μη μόνιμη, στοχευμένη προσεχτικά.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Μια που ανοίξαμε αυτό το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω γιατί σταθερά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον μια μονάδα πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης; Τι είναι αυτό που συμβαίνει;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Κυρίως διότι στην Ελλάδα έχουμε υπερβάλλουσα ζήτηση, δηλαδή έχουμε ζήτηση, η οποία ξεπερνάει τις παραγωγικές δυνατότητες, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά, είναι λιγότερη η ζήτηση από τις παραγωγικές δυνατότητες. Βεβαίως, οι λύσεις στην Ελλάδα δεν είναι να μειώσουμε τη ζήτηση. Είναι να αυξήσουμε την προσφορά. Και αυτό θα επιτευχθεί με πιο υψηλές επενδύσεις και με μεταρρυθμίσεις που γίνονται.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Υπάρχει αυτή η προοπτική;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Βεβαίως.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Ποιες είναι οι επενδύσεις, κύριε Στουρνάρα; Γίνονται στο επίπεδο του real estate;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Γίνονται. Υπάρχουν επενδύσεις στην παραγωγική οικονομία. Για παράδειγμα, όλοι λένε Ελλάδα, τουρισμός, ναυτιλία. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Ελλάδα έχει ισχυρή βιομηχανία. Τα ελληνικά προϊόντα. Ελληνικά καλώδια κυριαρχούν στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Τσιμέντα ελληνικά. Φάρμακα ελληνικά. Έχουμε πάνω από το 10% της παραγωγής φαρμάκων στην Ευρώπη, όταν η κλείδα μας, δηλαδή πληθυσμός και ΑΕΠ είναι λιγότερο από το 2%. Άρα η Ελλάδα πλέον δεν είναι η Ελλάδα του τουρισμού μόνο. Βεβαίως είναι και του τουρισμού και έχει και μεγαλύτερες προοπτικές για τον τουρισμό, αλλά έχει και βιομηχανία πια, έχει και ενέργεια πια.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Αναγνωρίζετε όμως ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα ακρίβειας.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Κοιτάξτε να δείτε, μετά την εισβολή στην Ουκρανία είχαμε μεγάλο θέμα με την ενέργεια διεθνώς. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα τρόφιμα. Υπάρχει ένα διεθνές πρόβλημα ακρίβειας, το οποίο χτυπάει και την Ελλάδα, διότι είμαστε μία ανοιχτή παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Ήθελα να μείνω όμως στο πριν. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα το 2019 ήταν το 11% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και έχουμε φτάσει στο 18% τώρα. Άρα κλείνουμε με σχετικά γρήγορο ρυθμό το κενό που έχουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κενό το οποίο δημιουργήθηκε από την κρίση. Διότι μειώθηκαν πάρα πολύ οι επενδύσεις. Η Ελλάδα έχασε και κεφάλαιο και ανθρώπους με το brain drain.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: 25% μειώθηκε το επίπεδο διαβίωσης της χώρας.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ακριβώς.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ προβληματίζομαι πολύ για το πώς θα συγκρατήσω τις τιμές. Θα κάνω στοχευμένες παροχές και δεν παίρνει καίρια μέτρα. Λόγου χάρη, γιατί δεν μειώνει ή μηδενίζει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Διότι το δημοσιονομικό πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα αν μειωθεί δεν σημαίνει καθόλου σίγουρα ότι θα περάσει κατευθείαν στην κατανάλωση και δεν θα πάει σε μεγαλύτερα κέρδη των εταιρειών.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Πώς γίνεται αυτό; Ποιος μηχανισμός είναι αυτός;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όταν ο ανταγωνισμός είναι ελλιπής, που ειδικά στην αγορά των καυσίμων δεν έχουμε τέλειο ανταγωνισμό, όπως ξέρετε.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Δυο εταιρείες έχουμε, δυο ομίλους.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ακριβώς. Έχουμε πολύ λίγες εταιρείες. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία. Έχει λίγους παραγωγούς. Άρα τα μέτρα που παίρνει είναι πολύ πιο στοχευμένα και πολύ πιο σωστά.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Όχι ότι κρατάει η κυβέρνηση τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε αυτά τα επίπεδα, διότι εισπράττει μεγάλα ποσά σε ΦΠΑ; Ότι ουσιαστικά είναι ένας οριζόντιος φόρος ο οποίος πιάνει όλους τους καταναλωτές;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Εισπράττεις περισσότερο από τους στόχους διότι πατάς τη φοροδιαφυγή. Ξέρετε, όλα τα μέτρα που έχουμε δείχνουν ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, μεγάλη ακόμα, αρκετά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης, μειώνεται όμως. Στην Ελλάδα είναι γύρω στο 20% – 21%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 15% – 17% του ΑΕΠ. Είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή σήμερα τα αδήλωτα εισοδήματα τα υπολογίζουμε γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Πριν από 15 χρόνια ήταν ίσως και 70 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, για παράδειγμα, φέρνουν έσοδα.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Που εντοπίζονται οι περισσότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής;. Σε ποιους κλάδους;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Στους συνήθεις υπόπτους. Στην οικοδομή. Στα ελεύθερα επαγγέλματα. Στα συνεργεία.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Συνεργεία αυτοκινήτων.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ναι.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Μάλιστα. Και τι θα γίνει με αυτό;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Νομίζω ότι γίνονται έλεγχοι και σιγά – σιγά βελτιώνεται η κατάσταση. Γι’ αυτό και κάθε χρόνο έχουμε αποτελέσματα στη φορολογία καλύτερα από τους στόχους. Αυτός είναι κυρίως ο λόγος.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι, το πώς θα χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, η οποία, πρέπει να το πούμε αυτό, μας πλήττει όλους.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Όλους μας πλήττει και τα επιχειρήματα ότι μας κάνει καλό διότι… δεν ισχύει. Είναι πολύ άδικη η φοροδιαφυγή. Είναι καλύτερα να εισπράττει η κυβέρνηση φόρους και να μοιράζει το υπερπλεόνασμα με τους κοινωνικούς στόχους που έχει.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Γίνεται μεγάλη συζήτηση, μια που είστε ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, για το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, τα επιτόκια των δανείων είναι πολύ υψηλότερα των επιτοκίων καταθέσεων.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Πολύ πια δεν είναι. Ξέρετε, δεν είμαστε πια η χώρα με τα υψηλότερα περιθώρια, με τα υψηλότερα σπρεντ. Είμαστε περίπου 5οι στη σειρά. Πάντως, ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχουν λόγοι γι’ αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ρευστότητα στην Ελλάδα. Ενώ παλαιότερα είχαμε φυγή καταθέσεων, τώρα τα λεφτά έχουν γυρίσει όλα πίσω. Έχουν επιστρέψει περίπου εκεί που ήταν πριν από την κρίση. Άρα λοιπόν οι τράπεζες δεν αισθάνονται πίεση να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν θέλουν ουσιαστικά λεφτά δηλαδή.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, πράγματι είναι λίγες οι τράπεζες πια. Διότι στην κρίση, με την μεγάλη μείωση του εθνικού προϊόντος, με τη φυγή καταθέσεων, δεν μπορούσαν να μείνουν τόσες πολλές τράπεζες. Άρα έχουν μείνει τέσσερις συστημικές. Αλλά όμως τώρα τελευταία αναπτύσσεται και ένα οικοσύστημα ισχυρών μικρών τραπεζών. Η CrediaBank, που προήλθε από τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια και με την Μακεδονίας – Θράκης, η Optima, η ABB, η Ηπείρου, οι συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές σήμερα. Για παράδειγμα, οι δυο τράπεζες στη Θεσσαλία σώσανε τον Θεσσαλικό Κάμπο μετά από τον Ντάνιελ.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Υπάρχει επίσης μια άλλη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τις τράπεζες για τα υπερκέρδη των τραπεζών. Ότι υπάρχουν υπερβολικές χρεώσεις που βγάζουν χρήματα, δεν αποδίδουν το αντίστοιχο στον καταναλωτή. Γι’ αυτό κάνετε κάτι;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Αυτό είναι μια μεγάλη υπερβολή. Οι τράπεζες επί χρόνια ολόκληρα είχαν ζημίες. Τώρα είναι η δεύτερη, τρίτη χρονιά που έχουν κέρδη, που έχουν ποσοστό απόδοσης κεφαλαίων περίπου παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχουν υπερκέρδη. Έχουν κέρδη κανονικά σήμερα.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Άρα είναι μύθος αυτό που υποστηρίζει η αντιπολίτευση και το υποστηρίζει σύσσωμη. Δεν το λένε τα αριστερά κόμματα. Το λέει και το ΠΑΣΟΚ.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ως κεντρικός τραπεζίτης ότι υπερκέρδη δεν υπάρχουν. Το να έχουμε κανονικά κέρδη μια ή δυο χρονιές, όταν για δέκα χρόνια πριν είχαμε ζημιές… Θα πρέπει και οι μέτοχοι, είναι και το Δημόσιο να έχουν απόδοση.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Σας πάω σε ένα θέμα που το αντιμετωπίσατε ως κεντρικός τραπεζίτης τα προηγούμενα χρόνια. Εννοώ το 2015 με 2019. Το ξέρετε το ζήτημα και είναι αυτό της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος. Τώρα με την ανανέωση της θητείας σας για τρίτη φορά, θα πάρετε κάποια πρόσθετα μέτρα; Θα κάνετε κάτι ώστε να θωρακιστεί η ανεξαρτησία της τράπεζας;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα ανεξάρτητη. Η κυβέρνηση η οποία υπάρχει τώρα έχει σεβαστεί απόλυτα την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Οι προηγούμενες δεν την είχαν σεβαστεί.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Η πρώτη μου θητεία ήταν δύσκολη. Η δεύτερη ήταν ανέμελη. Η τρίτη ελπίζω να είναι και αυτή ανέμελη.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει προ εβδομάδων και φάνηκε να είναι ειλικρινής, είπε ότι έπρεπε να είχαν κλείσει οι τράπεζες. Με το που κέρδισε τις εκλογές έπρεπε να τις κλείσει. Ποια είναι η θέση σας γι’ αυτό;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Να κλείσουμε εμείς τις τράπεζες από μόνοι μας, γιατί είναι δικές μας; Ότι θέλουμε κάνουμε; Οι τράπεζες για να κλείσουν πρέπει να υπάρχουν δύο λόγοι Πρώτον, να μην έχουν κεφάλαια και δεύτερον να υπάρχει μια μεγάλη κρίση και να τρέξει ο κόσμος να πάρει τις καταθέσεις του.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Λέμε για το 2015.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, πράγματι ο κόσμος έτρεξε να πάρει τις καταθέσεις και έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες. Διότι αν άνοιγαν, την επόμενη Δευτέρα θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα. Γιατί να τις κλείσουμε;

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Εκείνος λέει. Εγώ δεν έχω ούτε τις γνώσεις τις εξειδικευμένες…

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Είναι θέμα κοινής λογικής. Δεν χρειάζονται γνώσεις.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής: Θα κάνετε ανασχηματισμό στην Τράπεζα;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ανασχηματισμό έχω κάνει βαρύτατο. Οι μισοί διευθυντές σήμερα είναι γυναίκες σαρανταπεντάρες. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ανασχηματισμός. Το παρατήρησε και η κυρία Λαγκάρντ, η οποία όταν ήρθε εδώ, πριν από δύο χρόνια, για το Διοικητικό Συμβούλιο που είχαμε, έβλεπε ότι όλοι οι συνεργάτες μου που ερχόντουσαν ήταν γυναίκες. Λοιπόν μου λέει, τώρα κατάλαβα γιατί πάτε πολύ καλά. Έχετε τόσες πολλές “Αθηναίες”, εννοούσε τη Θεά Αθηνά. Και απαντάω, έχω και τον κύριο Τάβλα όμως δίπλα μου.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Τον κύριο Χουλιαράκη θα τον κρατήσετε;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Φυσικά, ο Γιώργος είναι ένας εξαιρετικός οικονομολόγος.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Επειδή δραστηριοποιείται στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό εννοώ.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Δεν έχει σημασία. Δεν κοιτάζω εγώ τα κοινωνικά φρονήματα.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτά που διάβασα, ότι θα κάνετε Υποδιοικητή τον κύριο Πατέλη;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Αυτές είναι προτάσεις της κυβέρνησης. Πάντα σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν ξέρω αυτήν τη στιγμή ποιες είναι οι προθέσεις.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Λοιπόν, με αυτό τελειώνουμε. Θα πρέπει να περιμένει ο κ. Πατέλης. Θα περιμένουμε κι εμείς, όσοι τέλος πάντων αγωνιούμε για την εξέλιξή του. Να ευχαριστήσουμε τον κ. Στουρνάρα.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Εγώ ευχαριστώ, είναι χαρά μου.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Χαρά δικιά μας που ήσασταν εδώ. Καλή ανέμελη θητεία και όπου βγει.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Με υγεία.