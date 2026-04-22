ΕΕ: «Πράσινο φως» για την εκταμίευση του δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία – Νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν την Τετάρτη την εκταμίευση ενός υποσχεμένου δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την άρση του βέτο της Ουγγαρίας, δήλωσε η κυπριακή προεδρία του EE.

Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται τώρα να υπογράψουν τη συμφωνία μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, πρόσθεσε εκπρόσωπος της κυπριακής προεδρίας.

Η ΕΕ συμφώνησε πέρυσι για το δάνειο για να διατηρήσει την Ουκρανία ρευστή έως το 2026 και το 2027. Αλλά η Ουγγαρία αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία, καθώς ο φιλορώσος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σαμποτάρει τη διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου μέσω ενός αγωγού που είχε υποστεί ζημιές από ρωσικές επιθέσεις.

Η διαμάχη είχε επίσης καθυστερήσει τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τις οποίες η ΕΕ είχε αρχικά ως στόχο να υιοθετήσει για να σηματοδοτήσει την τέταρτη επέτειο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η επαναλειτουργία του αγωγού Ντρούζμπα

Το εμπόδιο τελικά απομακρύνθηκε όταν ο πετρελαϊκός όμιλος της Ουγγαρίας MOL δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε ενημερωθεί ότι ο ουκρανικός φορέας εκμετάλλευσης του αγωγού Ντρούζμπα ήταν έτοιμος να επαναλάβει τη διαμετακόμιση αργού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η MOL δήλωσε ότι αναμένει ότι οι πρώτες αποστολές μέσω του αγωγού θα φτάσουν στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη. Και οι δύο χώρες εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη Ρωσία για μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους.

Οι προοπτικές της Ουκρανίας για τη λήψη του δανείου είχαν ήδη βελτιωθεί όταν ο Όρμπαν έχασε τις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας στις 12 Απριλίου. Ο ηγέτης του νικητήριου κόμματος, Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε ότι δεν θα μπλοκάρει πλέον τα κονδύλια της ΕΕ για το Κίεβο, αν και αναμένεται να αναλάβει την εξουσία τον επόμενο μήνα.

- Reuters