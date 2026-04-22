ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Στα 12,1 δισ. ευρώ το αποτέλεσμα

Σημαντικά ενισχυμένο πρωτογενές πλεόνασμα κατέγραψε η ελληνική οικονομία το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δημοσιονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών. Η εξέλιξη επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω εκτίναξης του κόστους ενέργειας και ενός νέου κύματος ακρίβειας που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ, αποτυπώνοντας τη δυναμική των εσόδων αλλά και τη συγκράτηση των δαπανών.

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2025 στα 12,13 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 4,9% του ΑΕΠ, από 11,41 δισ. ευρώ ή 4,8% του ΑΕΠ το 2024. Ξεπεράστηκε έτσι κατά πολύ ο αρχικός στόχος των 9,25 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούσε σε 3,7% του ΑΕΠ.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, καθώς το πρωτογενές ισοζύγιο είχε περάσει ήδη σε θετικό έδαφος από το 2023 (2,0% του ΑΕΠ), μετά από οριακό έλλειμμα το 2022 (-0,1%) .

Παράλληλα, το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης (μετά τους τόκους) κατέγραψε πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ το 2025, ή 1,7% του ΑΕΠ, έναντι 1,3% το 2024 .

Η πορεία αυτή σηματοδοτεί πλήρη αντιστροφή σε σχέση με τα ελλείμματα των προηγούμενων ετών, καθώς το 2022 το ισοζύγιο βρισκόταν στο -2,6% του ΑΕΠ και το 2023 στο -1,4%.

Έσοδα και δαπάνες

Η ενίσχυση του πρωτογενούς αποτελέσματος συνδέεται κυρίως με την αύξηση των εσόδων, τα οποία ανήλθαν στα 124,17 δισ. ευρώ το 2025 (50% του ΑΕΠ), από 117,06 δισ. ευρώ το 2024 .

Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 119,88 δισ. ευρώ (48,27% του ΑΕΠ), παραμένοντας σε ελεγχόμενα επίπεδα ως ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας .

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του χρέους

Το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 362,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, που αντιστοιχεί στο 146,1% του ΑΕΠ, καταγράφοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το 154,2% το 2024 και το 177,8% το 2022 .

Η αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ συνδέεται τόσο με τη δημοσιονομική επίδοση όσο και με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, το οποίο ανήλθε στα 248,35 δισ. ευρώ .

Η εικόνα της τετραετίας

Συνολικά, η περίοδος 2022–2025 αποτυπώνει μια σαφή βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών:

μετάβαση από ελλείμματα σε πλεονάσματα,

ισχυρή ενίσχυση του πρωτογενούς αποτελέσματος,

και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

O πρωθυπουργός ανακοίνωσε σειρά μέτρων, όπως αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου, οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου, διεύρυνση της ενίσχυσης συνταξιούχων.