Εμανουέλ-Μακρόν-και-Κυριάκος-Μητσοτάκης-σε-μια-συζήτηση-για-το-μέλλον-της-Ευρώπης

Σε μια κρίσιμη και ρευστή γεωπολιτικά εποχή, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 19:30, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, για να συζητήσουν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και τον δρόμο προς το αύριο.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Διευθυντής της εφημερίδας Η Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς.
Η άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις με ΗΠΑ, Ρωσία και Μέση Ανατολή, τα διδάγματα από τις διαδοχικές κρίσεις, η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και η ενίσχυση της ελληνογαλλικής συνεργασίας είναι μερικά από τα θέματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο ηγέτες.
Η εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις για την Ευρώπη: Ο δρόμος προς το αύριο» θα μεταδοθεί ζωντανά στην kathimerini.gr.
