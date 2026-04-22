ΗΠΑ:-Διακοπή-της-αποστολής-500-εκατ.-δολαρίων-σε-μετρητά-προς-το-Ιράκ-μετά-τις-επιθέσεις-των-Ιρανών-πολιτοφυλακών

Οι ΗΠΑ σταμάτησαν την αποστολή περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά που προοριζόταν για το Ιράκ και ανέστειλαν τμήματα της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας με τη Βαγδάτη, σε μια κίνηση που στοχεύει στην άσκηση πίεσης στην ιρακινή κυβέρνηση για τις ενέργειες των υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών, δήλωσαν στο Reuters ιρακινές πηγές.

Τα μέτρα ελήφθησαν καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επηρεάζουν όλο και περισσότερο το Ιράκ στη σύγκρουση, με τις ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ να εξαπολύουν επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και γειτονικά κράτη για να υποστηρίξουν την Τεχεράνη.

Η σύγκρουση συνοδεύτηκε επίσης από αμερικανικές επιθέσεις σε ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντανί καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σε ιρακινό έδαφος.

Πέντε ιρακινές πηγές δήλωσαν ότι η κίνηση περιοριζόταν σε αποστολές φυσικού αμερικανικού νομίσματος, μεταξύ 450 εκατομμυρίων και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιοδικά μεταφέρονται αεροπορικώς στη Βαγδάτη.

Τα μετρητά χρησιμοποιούνται κυρίως για την κάλυψη της ζήτησης λιανικής σε συνάλλαγμα, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών, της ιατρικής περίθαλψης και των σπουδών στο εξωτερικό, ενώ οι ηλεκτρονικές μεταφορές δολαρίων που χρησιμοποιούνται για εισαγωγές και εμπόριο παραμένουν ανεπηρέαστες, δήλωσε οικονομικός σύμβουλος του Σουντανί. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η κίνηση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal.

«Καμία επίσημη ειδοποίηση»

Ένας αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας του Ιράκ δήλωσε ότι δεν υπήρξε επίσημη ειδοποίηση για διακοπή των παραδόσεων. Μια αποστολή που αναμενόταν τον Απρίλιο δεν είχε φτάσει και η κατάσταση μιας άλλης που αναμενόταν τον Μάιο ήταν ασαφής, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τα μετρητά προέρχονται από τα έσοδα από το πετρέλαιο του Ιράκ και διοχετεύονται μέσω της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ, στο πλαίσιο ενός πολύπλοκου συστήματος που ισχύει από την εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα το 2003.

Πηγή του ιρακινού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον προειδοποίησε τη Βαγδάτη μέσω διπλωματικών διαύλων ότι δεν θα ανεχθεί πλέον την αποτυχία της κυβέρνησης να χαλιναγωγήσει τις πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν, οι οποίες εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση.

Η προειδοποίηση αναφερόταν σε επιθέσεις που αποδίδονται σε ιρακινές πολιτοφυλακές εναντίον αμερικανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων επανειλημμένων επιθέσεων στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και στο προξενείο των ΗΠΑ στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ, καθώς και σε επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία και τη Συρία.

Η πηγή ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ υπέβαλαν επίσημες διαμαρτυρίες στο Ιράκ αυτόν τον μήνα για επιθέσεις που εξαπέλυσαν πολιτοφυλακές που δρουν από ιρακινό έδαφος.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Σαουδική Αραβία κάλεσε τον απεσταλμένο του Ιράκ στο Ριάντ και το Μπαχρέιν κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ιράκ στη Μανάμα για επιθέσεις που, όπως είπαν, εξαπολύθηκαν από ιρακινό έδαφος.

«Η Ουάσινγκτον δεν θα υποστηρίξει καμία ιρακινή κυβέρνηση που είναι ανίκανη να περιορίσει τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν από το να επιτίθενται στα συμφέροντα των ΗΠΑ και στους συμμάχους του στον Κόλπο», δήλωσε η πηγή του υπουργείου Εξωτερικών. «Αυτό ήταν ένα σαφές μήνυμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Βαγδάτη».

Ένας σιίτης πολιτικός κοντά στον Σουντανί δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είχε επίσης αναστείλει τη στρατιωτική και ασφαλιστική συνεργασία με το Ιράκ — έναν βασικό σύμμαχο στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών που είχε προηγουμένως παρασχεθεί στη Βαγδάτη. Ένας ανώτερος ιρακινός στρατιωτικός αξιωματικός δήλωσε ότι οι τακτικές κοινές συναντήσεις με τον αμερικανικό στρατό έχουν επίσης ανασταλεί.

- Reuters