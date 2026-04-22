ΗΠΑ:-Επενδύσεις-στις-ισπανικές-βάσεις,-παρά-τη-σύγκρουση-με-τον-Σάντσεθ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμπεριλάβει την Ισπανία στο νέο πρόγραμμα επενδύσεων σε στρατιωτικές υποδομές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του αμυντικού προϋπολογισμού του 2027, ο οποίος φτάνει σχεδόν τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ουάσιγκτον προχωρά σε αυτή την κίνηση παρά την αντιπαράθεση με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση στο Ιράν και απαγόρευσε τη χρήση των Ισπανικών βάσεων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου, οι αμυντικές επενδύσεις στο εξωτερικό ανέρχονται σε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια για συνολικά 64 στρατιωτικές εγκαταστάσεις .

Το Πεντάγωνο κάνει λόγο για προγραμματισμένες επενδύσεις, που κυμαίνονται από τον εκσυγχρονισμό ναυπηγείων και στρατιωτικών βάσεων έως την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στόχος είναι η βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΗΠΑ και η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων συστημάτων.

«Το σχέδιο του Πενταγώνου ανταποκρίνεται στην ανάγκη προσαρμογής των στρατιωτικών δυνατοτήτων σε ένα πιο απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον και επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη νέων πλατφορμών και την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποστήριξης για διεθνείς επιχειρήσεις».

Στην περίπτωση της Ισπανίας, η ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως κόμβου υλικοτεχνικής υποστήριξης και επιχειρήσεων στη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ , κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένων των εντάσεων στη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τον Ατλαντικό άξονα.

Παράλληλα με τις επενδύσεις σε υποδομές, ο προϋπολογισμός διαθέτει επιπλέον 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια για τη βελτίωση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων , στο πλαίσιο προγραμμάτων συντήρησης και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων. Αυτή η χρηματοδότηση προορίζεται για την ανακαίνιση κατοικιών για ασυνόδευτο προσωπικό και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στρατευμάτων.

Αμυντική βιομηχανική βάση

Ένας από τους πυλώνες του προϋπολογισμού του Πενταγώνου είναι η ανοικοδόμηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης των ΗΠΑ. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια προορίζονται για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την εξασφάλιση του εφοδιασμού με κρίσιμα ορυκτά και τη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό.

Επιπλέον, 52,9 δισεκατομμύρια δολάρια διατίθενται για κρίσιμα πυρομαχικά και σημαντικές επενδύσεις σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα συστήματα.

Προγραμματίζεται επίσης η διάθεση 58,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τεχνητή νοημοσύνη και πολυκλαδική διοίκηση. Πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα δοθούν για τον εκσυγχρονισμό του πυρηνικού οπλοστασίου.