Η-ΕΚΤ-έχει-την-«πολυτέλεια»-να-μην-αυξήσει-ακόμη-τα-επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την πολυτέλεια να μην βιαστεί να αυξήσει τα επιτόκια, δήλωσε ο Μάρτινς Κάζακς, διοικητής της Τράπεζας της Λετονίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Κάζακς -από τους κορυφαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ- τόνισε ότι «η αβεβαιότητα παραμένει πολύ υψηλή, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αλλά τα δεδομένα που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή δεν δημιουργούν επείγουσα ανάγκη για αύξηση των επιτοκίων από το τρέχον 2%».

«Δεν βιαζόμαστε», τόνισε ο Κάζακς. «Μπορούμε ακόμα να αντέξουμε οικονομικά την πολυτέλεια να συλλέγουμε δεδομένα και να σχηματίζουμε άποψη» κατέληξε, καθιστώντας σχεδόν βέβαιο ότι η ΕΚΤ θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην συνεδρίασή της στις 30 Απριλίου.

«Οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι επί του παρόντος συγκρατημένες και μέχρι στιγμής οι δευτερογενείς επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας στην υπόλοιπη οικονομία είναι περιορισμένες», σημείωσε ο Λετονός τραπεζίτης.

«Να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες πριν καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα»

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει ταχθεί επίσης τάχθηκε υπέρ μιας στάσης αναμονής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπό το πρίσμα του πολέμου στο Ιράν και του σχετικού σοκ στις τιμές της ενέργειας.

Στην πρόσφατη ομιλία της για την 75η επέτειο της Ομοσπονδιακής Ένωσης Γερμανικών Τραπεζών (BdB), η Λαγκάρντ αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του σοκ και το πώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα επηρεάσουν άλλες τιμές, λέγοντας: «Αυτή η διπλή αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του σοκ και την έκταση της μετάδοσής του υποδηλώνει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες πριν καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα για τη νομισματική μας πολιτική».

Οι αναλυτές και οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν επίσης σε μεγάλο βαθμό, ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 2,00%. Τα προθεσμιακά συμβόλαια ESTR προβλέπουν με πιθανότητα 60%, αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης για τον Ιούνιο.

«Ωστόσο, οι προοπτικές παραμένουν εύθραυστες – και χειρότερα σενάρια είναι ακόμη πιθανά», προειδοποίησε η Λαγκάρντ και πρόσθεσε: «Η ΕΚΤ πρέπει να είναι έτοιμη να δράσει, μόλις λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες».