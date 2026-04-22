Η Κοβέσι στην Ελλάδα για το Φόρουμ των Δελφών – Συνάντηση με Φλωρίδη

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη θα έχει σήμερα, Τετάρτη, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ατζέντα της συνάντησης.

Η κ. Κοβέσι στη συνέχεια θα παραβρεθεί αύριο, Πέμπτη, στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με κεντρικό τίτλο “Το Σοκ του Νέου ” (The Shock of the New).

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.