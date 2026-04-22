Η-πρώην-πρόεδρος-της-Χιλής-Μπατσελέτ-ελπίζει-πως-ο-κόσμος-είναι-«έτοιμος-να-αναθέσει-σε-γυναίκα-την-ηγεσία-του-ΟΗΕ»

Η Μισέλ Μπατσελέτ, πρώην πρόεδρος της Χιλής και πλέον υποψήφια για το αξίωμα της Γενικής Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη πως ευελπιστεί ότι ο κόσμος είναι «επιτέλους έτοιμος» να αναθέσει σε γυναίκα τη θέση.

Από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι εννιά Γενικοί Γραμματείς του ήταν όλοι άνδρες· αρκετές χώρες συνηγορούν τα τελευταία χρόνια υπέρ της ανάδειξης γυναίκας στο αξίωμα.

Το 2016, αν και υπήρχαν υποψήφιες, ήταν ο Πορτογάλος διπλωμάτης Αντόνιο Γκουτέρες αυτός που επελέγη.

«Αν ήθελα να είμαι ευγενική, θα έλεγα ότι ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος. Είναι έτοιμος τώρα; Το ελπίζω», δήλωσε η 74χρονη Μπατσελέτ, απευθυνόμενη στον Τύπο, έπειτα από τρίωρη ακρόαση με παρόντες αντιπροσώπους κρατών μελών.

«Θα ήταν πολύ καλός οιωνός, θα έδινε ελπίδα σε πολλούς», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη ο επόμενος ή η επόμενη ΓΓ να βρίσκεται «στο πεδίο» και να είναι κάποιος ή κάποια με «ηθική φωνή» και σε θέση «να λέει τι σκέφτεται» ακόμη κι όταν υφίσταται πιέσεις από ισχυρά κράτη μέλη.

Καθώς η δυσπιστία απέναντι στον ΟΗΕ τις περισσότερες φορές οφείλεται, ή αντανακλάται, στην παράλυση του Συμβουλίου Ασφαλείας για πολλά φλέγοντα ζητήματα, αναγνώρισε πως δεν έχει καμιά «μαγική φόρμουλα» που θα άλλαζε την κατάσταση εν μια νυκτί.

Για κάποιον λόγο «δεν έχω μαγικό μαντζούνι να δώσω να πιούν τα κράτη μέλη, ειδικά τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας) για «να γίνουν όλα φίλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα τι θεωρεί ότι την κάνει την καλύτερη υποψήφια για να διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες την 1η Ιανουαρίου 2027, η Μισέλ Μπατσελέτ τόνισε τη «μεγάλη εμπειρία» της. Μόνο «μη μου μιλήσετε για την ηλικία μου», είπε.

Άλλος διεκδικητής του αξιώματος, ο Μαριάνο Γκρόσι, ο διπλωμάτης από την Αργεντινή που παρουσίασε επίσης χθες την υποψηφιότητά του, τόνισε εξίσου την ανάγκη ο μελλοντικός ή η μελλοντική ΓΓ να δρα «αληθινά» επί του πεδίου, και θύμισε τη δέσμευσή του σε αυτό στον σημερινό του ρόλο: σήμερα είναι επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

«Ελπίζω πως θα αναδείξουμε και ελπίζω πως θα είμαι ένας Γενικός Γραμματέας που όχι μόνο θα παίρνει θέση, αλλά θα δρα και θα είναι μέρος της λύσης στα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις», σημείωσε, ενώ ορισμένοι επικρίνουν τον Αντόνιο Γκουτέρες διότι δεν έχει εμπλακεί ενεργά στα εγχειρήματα με σκοπό πάνω απ’ όλα να τερματιστούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη δυο υποψηφιότητες, αυτή της Ρεβέκας Γκρίνσπαν (Κόστα Ρίκα) και αυτή του Μάκι Σαλ (Σενεγάλη), θα εξεταστούν από τα κράτη μέλη σήμερα. Πρόκειται ακόμη για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας που θα κρίνει ποιος ή ποια θα αναλάβει αυτήν που η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Γερμανίδα διπλωμάτισσα Ανναλένα Μπέρμποκ, περιγράφει ως «μια από τις πιο δύσκολες δουλειές στον κόσμο».