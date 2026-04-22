Η Ρωσία θα εκτρέψει τις προμήθειες πετρελαίου από το Καζακστάν που προορίζονταν προηγουμένως για τη Γερμανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα σε άλλες διαδρομές από την 1η Μαΐου, δήλωσε την Τετάρτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο Νόβακ δήλωσε ότι η υλικοτεχνική αλλαγή οφείλεται σε «τεχνικές δυνατότητες» και είχε συμφωνηθεί με το Καζακστάν.

«Οι Γερμανοί έχουν εγκαταλείψει το ρωσικό πετρέλαιο, οπότε τα πάνε καλά», δήλωσε ο Νόβακ σχετικά με την απόφαση της Ευρώπης να μειώσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.

Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι η Ρωσία πρόκειται να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα από την 1η Μαΐου.

Ο υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει προγραμματιστεί ροή καζακικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα της Ρωσίας προς τη Γερμανία τον Μάιο, μια διαταραχή που, όπως είπε, πιθανότατα προκλήθηκε από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

