Η-palantir-υπέγραψε-deal-300-εκατ.-με-το-Υπουργείο-Γεωργίας-των-ΗΠΑ

H Palantir ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 300 εκατ. δολαρίων με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), η οποία προβλέπει της χρήση της τεχνολογίας της εταιρείας για τη διαχείριση γεωργικής γης, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι απειλούν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η συμφωνία βασίζεται σε πρότζεκτ που είναι ήδη σε ισχύ με το USDA και τονίζει τον αυξανόμενο ρόλο της Palantir εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς επεκτείνεται από τα βασικά συμβόλαια που είχαν υπογραφεί για την άμυνα της χώρας, τα οποία υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του στρατού των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αγρότες έχουν έρθει αντιμέτωποι με το αυξανόμενο κόστος εφοδιασμού, το οποίο δυσχεραίνεται από τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ της Αμερικής και των κυριότερων εμπορικών εταίρων της. Βασικότερος από αυτούς είναι η Κίνα, κύριος αγοραστής σόγιας, η οποία παρέλυσε, προσωρινά, την αγορά στα τέλη του 2025.

Τον Δεκέμβριο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ένα πακέτο διάσωσης 12 δισ. δολαρίων με στόχο να βοηθήσει τους αγρότες που παρασύρθηκαν στον εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου από τον πόλεμο στο Ιράν ενέτεινε την πίεση, προκαλώντας απότομη αύξηση του κόστους των λιπασμάτων λόγω των διαταραχών στις μεταφορές. Αυτό ανάγκασε πολλούς αγρότες να επανεξετάσουν τι παράγουν, θέτοντας σε κίνδυνο τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Palantir έχει δεχθεί έντονη κριτική μέσα στα χρόνια για τη συνεργασία της με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και το Υπουργείο Eθνικής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αναφορών ότι τα εργαλεία της χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση Αμερικανών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Άλεξ Καρπ δεν έχει διστάσει να απαντήσει σε αυτούς τους ισχυρισμούς – ή να επιτεθεί στους short sellers που στοιχημάτισαν εναντίον της μετοχής. Μετά από μια ιστορική πορεία που αύξησε τη μετοχή κατά περισσότερο από 25 φορές από το 2022 έως το τέλος του 2025, η μετοχή της Palantir έχουν υποχωρήσει κατά 18% μέχρι στιγμής φέτος.

Η τεχνολογική εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου, και ο Καρπ έχει επαινέσει τη δέσμευση της Palantir να υποστηρίξει τους Αμερικανούς στρατιώτες. Η εταιρεία πρόσφατα κέρδισε αναγνώριση για την πλατφόρμα Maven Smart System που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό στο Ιράν.