Ινδία:-Εισαγωγές-ρεκόρ-2,5-εκατ.-τόνων-ουρίας-σε-σχεδόν-διπλάσια-τιμή-από-αυτήν-προ-δύο-μηνών-λόγω-πολέμου

Η Ινδία πρόκειται να εισαγάγει ποσότητα ρεκόρ 2,5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ουρίας σε μία μόνο προσφορά, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, σε σχεδόν διπλάσια τιμή από αυτήν που καταβλήθηκε πριν από δύο μήνες, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν διαταράσσει τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Οι αγορές ρεκόρ, που καλύπτουν περίπου το ένα τέταρτο των ετήσιων εισαγωγών της Ινδίας, αναμένεται να περιορίσουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό και να ωθήσουν υψηλότερα τις τιμές, οι οποίες έχουν ήδη αυξηθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Indian Potash Ltd (IPL) συμφώνησε να αγοράσει 1,5 εκατομμύριο τόνους ουρίας στα 935 δολάρια ανά τόνο για παράδοση στη δυτική ακτή και επιπλέον 1 εκατομμύριο τόνους στα 959 δολάρια ανά τόνο για παράδοση στην ανατολική ακτή, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Η Ινδία, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ουρίας στον κόσμο, προκήρυξε τον διαγωνισμό νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να εξασφαλίσει 2,5 εκατομμύρια τόνους λιπάσματος, ή σχεδόν το ένα τέταρτο των ετήσιων εισαγωγών της, που ανέρχονται σε περίπου 10 εκατομμύρια τόνους το 2025.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η χαμηλότερη προσφορά στον διαγωνισμό εισαγωγής της IPL ήταν 935 δολάρια ανά τόνο για παράδοση στη δυτική ακτή με βάση το κόστος και το φορτίο, και 959 δολάρια ανά τόνο για την ανατολική ακτή.

Η IPL έλαβε προσφορές για την προμήθεια 5,6 εκατομμυρίων τόνων ουρίας στον διαγωνισμό, με μόνο ένα μικρό μέρος να κοστίζει 935 δολάρια ανά τόνο, ενώ οι περισσότερες προσφορές συγκεντρώνονταν γύρω στα 1.000 δολάρια και έφταναν τα 1.136 δολάρια.

Η IPL συμφώνησε να αγοράσει 2,5 εκατομμύρια τόνους ουρίας αφού οι προμηθευτές προσέφεραν την χαμηλότερη προσφορά.

«Πολλοί προμηθευτές συμφώνησαν να προσφέρουν την χαμηλότερη προσφορά που προσφέρθηκε τόσο για τις αποστολές της δυτικής όσο και της ανατολικής ακτής, γι’ αυτό και η αγορά των 2,5 εκατομμυρίων τόνων ήταν δυνατή», δήλωσε μία από τις πηγές.

Αποστολή έως τις 14 Ιουνίου

Οι αποστολές στο πλαίσιο της προσφοράς πρέπει να αναχωρήσουν από το λιμάνι φόρτωσης έως τις 14 Ιουνίου, ανέφερε το έγγραφο της προσφοράς.

Στην προηγούμενη προσφορά ουρίας που διεξήγαγε η ινδική εταιρεία Rashtriya Chemicals and Fertilizers, οι προσφορές ήταν 508 δολάρια ανά τόνο για παράδοση στη δυτική ακτή και 512 δολάρια ανά τόνο για παράδοση στην ανατολική ακτή.

Το υψηλότερο κόστος εισαγωγής θα αυξήσει τον λογαριασμό επιδότησης λιπασμάτων της Ινδίας, καθώς η κυβέρνηση αποζημιώνει τις εταιρείες λιπασμάτων για την πώληση θρεπτικών συστατικών καλλιεργειών στους αγρότες σε τιμές χαμηλότερες από την αγορά.

Η Ινδία εξασφάλισε προμήθειες, αλλά αναμένεται ότι και άλλοι αγοραστές θα σπεύσουν να εξασφαλίσουν λιπάσματα, καθώς οι παραγωγοί έχουν ήδη δεσμευτεί για αποστολές στην Ινδία, δήλωσε αξιωματούχος της βιομηχανίας λιπασμάτων με έδρα τη Βομβάη.

- Reuters