Κίνα:-Μειώνει-τις-τιμές-στα-καύσιμα-για-πρώτη-φορά-μετά-το-ξέσπασμα-του-πολέμου-με-το-Ιράν

Η Κίνα προχωρά για πρώτη φορά σε μείωση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σε μια κίνηση που αντανακλά τη μεταβολή των διεθνών τιμών πετρελαίου και στέλνει μήνυμα σταθεροποίησης στην αγορά ενέργειας.

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας, η οποία λειτουργεί ως ο κορυφαίος οικονομικός σχεδιαστής της χώρας, ανακοίνωσε ότι οι τιμές στην αντλία θα προσαρμοστούν προς τα κάτω, βάσει του μηχανισμού αναθεώρησης που εφαρμόζεται κάθε 10 εργάσιμες ημέρες και συνδέεται με τις διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου.

Η μείωση, αν και περιορισμένη, μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 3 δολαρίων για το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων με βενζίνη 92 οκτανίων, προσφέροντας μια πρώτη –έστω μικρή– ανακούφιση στους καταναλωτές.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από μια περίοδο συνεχών αυξήσεων στις ανώτατες τιμές λιανικής, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση με το Ιράν είχαν εκτινάξει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η πρόσφατη αποκλιμάκωση στις αγορές ενέργειας φαίνεται πλέον να περνά –έστω και σταδιακά– και στην πραγματική οικονομία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

