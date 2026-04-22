Κλείσιμο με πτώση -1,37%: Allwyn και 3Ε βαρύναν το ταμπλό ενώ το Ιράν διχάζει τις αγορές

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.229,59 μονάδες, με τζίρο 203,14 εκατ. ευρώ. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα στη διαδοχή της Fed και η αδιέξοδη διπλωματία με το Ιράν επιβαρύνουν την αγορά.

Τετάρτη 22 Απριλίου — Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα το Euronext Athens, καθώς ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 31,08 μονάδες ή 1,37%, κλείνοντας στις 2.229,59 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 1,22% στις 5.678,2 μονάδες, με τζίρο στα 153,91 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ευρωστείας (ΔΤΡ) επιβαρύνθηκε κατά 1,32% στις 2.596,29 μονάδες. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 203,14 εκατ. ευρώ, ικανοποιητικό επίπεδο για την εποχή. Το ενδοσυνεδριακό εύρος του ΓΔ διαμορφώθηκε μεταξύ 2.222 και 2.261 μονάδων.

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % Τζίρος (εκατ. €) Κεφάλ. (δισ.) Γενικός Δείκτης 2.229,59 -31,08 -1,37% 203,14 69,63 FTSE Large Cap 5.678,2 -70,38 -1,22% 153,91 69,32 ΔΤΡ (Τράπεζες) 2.596,29 -34,76 -1,32% — 41,60 FTSE Financial Serv. 12.139,27 -161,78 -1,32% — 41,85 FTSEA 1.343,11 -16,13 -1,19% — 85,48

Εικόνα στις μετοχές: Allwyn και 3Ε στο επίκεντρο

Η σημαντικότερη είδηση της σημερινής συνεδρίασης ήταν η διολίσθηση της μετοχής της Allwyn (ALWN, πρώην ΟΠΑΠ), η οποία υποχώρησε κατά 3,16% στα 13,17 ευρώ, σε νέα χαμηλά επίπεδα πολλών μηνών. Πρόκειται για την εταιρεία που ανέλαβε την επωνυμία ΟΠΑΠ στις 17 Μαρτίου 2026, με απώλειες από την αρχή του έτους που ξεπερνούν το 26% και με σημαντική short θέση από ξένα funds.

Η μετάβαση της εταιρείας από ένα αργό και σταθερό επενδυτικό αφήγημα υψηλών μερισμάτων σε μεγαλύτερη επιχειρηματική επέκταση με υψηλότερο ρίσκο εκτέλεσης έχει αλλάξει αθόρυβα το επενδυτικό προφίλ της μετοχής. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας εκτιμάται στο περίπου 2,7χ EBITDA, με στόχο μείωσης στο 2,5χ μετά τη συνένωση. Το περιθώριο ελεύθερης διασποράς δεν ξεπερνά το 22%, ενώ η μεταφορά της έδρας στην Ελβετία αναμένεται εντός του Β’ τριμήνου 2026.

Πτώση 2,21% (-1,10 ευρώ) κατέγραψε η μετοχή της Coca-Cola HBC (3Ε / ΕΕΕ), της μεγαλύτερης εισηγμένης βάρους με κεφαλαιοποίηση 18,2 δισ. ευρώ, κλείνοντας στα 48,75 ευρώ. Παρά τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας το 2025, οι επενδυτές αποθαρρύνονται από την αβεβαιότητα της γεωπολιτικής συγκυρίας και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα επιχειρηματικά αποτελέσματα και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) υποχώρησε κατά 3,04% στα 3,694 ευρώ, με όγκο 10,67 εκατ. μετοχών, ενώ η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) υποχώρησε κατά 1,95% στα 3,92 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα (ETE) στα 14,30 ευρώ (-1,24%). Η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) εμφάνισε τη μικρότερη πτώση -1,00% στα 8,276 ευρώ.

Στον αντίποδα, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανέβηκε κατά 1,23% στα 41,20 ευρώ εν μέσω της επενδυτικής αναταραχής για την απόκτηση από την Santander, ενώ η CENER (Βιοχάλκο Ενέργεια) κατέγραψε ελαφρά κέρδη +0,57% στα 21 ευρώ. Η Μτελέν (MTLN) υποχώρησε κατά 1,52% στα 33,58 ευρώ, ενώ ο ΔΑΑ υποχώρησε κατά 6,02% στα 10,30 ευρώ, με όγκο 254 χιλ. μετοχών.

Τεχνική εικόνα: ο ΓΔ διαρρήγνει κρίσιμες στήριξεις

Από τεχνικής σκοπιάς, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί αρνητική τάση, με επιστροφή στην καθοδική δυναμική στα 2.229 επίπεδα. Ο Δείκτης κινείται σε απόσταση περίπου 12% από τα πρόσφατα υψηλά Φεβρουαρίου, ενώ η κινητή μέσης τιμής 200 ημερών (ΚΜΟ 200) βρίσκεται στην περιοχή των 2.300 επιπέδων, επίπεδο το οποίο απείχει προς τα πάνω ως δυναμική αντίσταση. Οριζόντια στήριξη των 2.200 μονάδων αποτελεί την επόμενη κρίσιμη ζώνη εάν οι πιέσεις συνεχιστούν.

Ο Δείκτης Αντοχής Σχετικής Ισχύος (RSI) εμφανίζεται μετριασμένος στην περιοχή των 40-45 μονάδων, ενδεικνύοντας αρνητική ορμή χωρίς να εισέρχεται εισέτι στη ζώνη υπεραγοράς. Το MACD παραμένει αρνητικό, με τη γραμμή MACD να κινείται κάτω από την γραμμή αναφοράς (διακεκομμένη), γεγονός που ενισχύει την πτωτική τεχνική εικόνα. Νέα επίπεδα αντίστασης προκύπτουν στις 2.270-2.290 μονάδες, ενώ η ζώνη στήριξης 2.200-2.220 αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο ΓΔ διατηρεί κέρδη περίπου +9,43% για τον Απρίλιο 2026 και απόδοση +6,6% από τις αρχές του έτους παρά τις συνεχείς γεωπολιτικές αναταραχές. Το γεγονός αυτό συνηγορεί ότι οι τρέχουσες πιέσεις είναι εν μέρει συγκυριακής φύσης, με την αγορά να διατηρεί ίχνη ανθεκτικότητας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Διεθνές φόντο: Ιράν, Fed και μεταβλητότητα στις αγορές

Το σημαντικότερο γεγονός που επηρέασε τις αγορές σήμερα ήταν η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να επεκτείνει αόριστα την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν, ανακοινώνοντας ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν λόγω της αποχώρησης του Ιρανικού κυβερνητικού στρατοπέδου να εκπροσωπήσει αξιόπιστα τη χώρα. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό Αμερικανικό Ναυτικό παραμένει εν ισχύι, ενώ το Ιράν κατέσχεσε δύο νέα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, διατηρώντας υψηλή αβεβαιότητα. Οι τιμές πετρελαίου διατηρούνται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, εξασκώντας πιέση στα ενεργειακά χαρτοφυλάκια και την καταναλωτική δαπάνη.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, οι δείκτες εμφάνισαν αρχικά άνοδο στο άνοιγμα υπό την επίδραση της επέκτασης της εκεχειρίας, ωστόσο ο Γενικός Δείκτης διέγραψε διαφορετική πορεία καθώς ενισχύθηκαν οι ενδογενείς αβεβαιότητες για την Ελλάδα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε σε επίπεδα γύρω στο -0,7% όταν οι αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ιρανικών διαπραγματεύσεων ενισχύθηκαν. Κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε και η ASML, η οποία ενισχύθηκε +8% μετά αποτελέσματα τριμήνου περισσότερο των προσδοκιών. Στην αμερικανική αγορά, τα futures ενισχύονταν όταν η αθηναϊκή αγορά ολοκλήρωνε την υποχώρηση, με S&P 500 futures να ανεβαίνουν +0,55% και Nasdaq 100 futures +0,73% εν αναμονή του ανοίγματος.

Η ρητορική γύρω από την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα (Fed) τροφοδοτεί επίσης την αβεβαιότητα. Την Τρίτη, 21 Απριλίου, ο υποψήφιος πρόεδρος της Fed Kevin Warsh εμφανίστηκε σε ακρόαση στη Γερουσία, δηλώνοντας ότι δήλωσε ότι δεν δεσμεύτηκε έναντι του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Ο τρέχων πρόεδρος Jerome Powell, του οποίου η θητεία λήγει στις 15 Μαΐου, έχει διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,6% και σταθερά σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις της FOMC, με τον πόλεμο στο Ιράν να πιέζει τις τιμές και να τροφοδοτείται η αβεβαιότητα στην αγορά.

Γνώμες ειδικών

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι, για την Allwyn, η Eurobank Equities διατηρεί σύσταση hold με τιμή-στόχο στα 19,30 ευρώ, εκτιμώντας ότι η επιχειρηματική ένωση με την Allwyn αλλάζει το επενδυτικό αφήγημα του ομίλου. Η εταιρεία Chryssochoidis επίσης εκτιμά υπεραπόδοση (υπεραπόδοση) με τιμή-στόχο στα 20 ευρώ. Η Moody’s έχει αξιολογήσει την νέα εταιρεία στο Ba2 με σταθερές προοπτικές, αναγνωρίζοντας το ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ η Citi έχει θέσει βασικό αρνητικό σενάριο τιμής στα 9,80 ευρώ εάν η αγορά αμφισβητήσει την ταχύτητα ανάπτυξης.

Σε επίπεδο αγοράς, αναλυτές από την Beta Χρηματιστηριακή υπογραμμίζουν ότι το Euronext Athens κινείται σε δύο ταχύτητες το 2026: μετοχές όπως η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η Viohalco και τα διυλιστήρια αντέχουν ικανοποιητικά, ενώ η πλειονότητα των εισηγμένων παραμένει εκτεθειμένη στην γεωπολιτική απροθυμία — με τις απώλειες για την Allwyn να υπερβαίνουν το 26% από αρχές έτους και για τον ΟΠΑΠ συνολικά να αποτελούν εικόνα απόδοσης -24% από την αρχή του 2026. Η Morgan Stanley έχει τοποθετήσει σύσταση αγοράς για τον ΟΤΕ με τιμή-στόχο τα 20,70 ευρώ.

Αναλυτές της Charles Schwab επισημαίνουν ότι η προσωρινή εκεχειρία αποφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά τα βασικά ερωτήματα για τη γεωπολιτική αποκλιμάκωση παραμένουν αναπάντητα. Η βλάβη στην ενεργειακή υποδομή επιβαρύνει τις προοπτικές ακόμα και αν τελικά η εκεχειρία επικυρωθεί. Στο μέτωπο, οι Goldman Sachs επισημαίνουν ότι τα EPS estimates για το 2026 και 2027 έχουν ανεβεί +4% από τα τέλη Ιανουαρίου, ενδεικνύοντας επαρκή ανθεκτικότητα στην αμερικανική εταιρική κερδοφορία παρά την αβεβαιότητα.