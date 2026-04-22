Κοινό σημείο Τσίπρα – Δούκα η Συμφωνία των Πρεσπών

-

Όλοι στη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη με τον τίτλο «η πολιτική αλλιώς» του Λεωνίδα Μακρή σημείωσαν το κοινό σημείο επαφής μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Χάρη Δούκα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του αείμνηστου δημάρχου Θεσσαλονίκης και ειδικά στη στήριξη που του παρείχε για τις υπογραφές στους Ψαράδες τον Ιούνιο του 2018. «Κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την προοδευτική και τη πατριωτική τοποθέτηση. Και κάποιοι, όχι μόνο από τη δεξιά, τη ψηφοθηρία και τη πατριδοκαπηλία». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Αθηναίων, παρά τη διαφορετική στάση του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο, τόνισε πως «ο Γιάννης Μπουτάρης πήρε καθαρή θέση για τη Συμφωνία των Πρεσπών και με τη σοφία του εκτίμησε ότι θα φέρει καλά αποτελέσματα. Είχε δηλώσει στους Financial Times πως πρέπει να δουλέψουμε σκληρά με την Αθήνα και τα Σκόπια για την εφαρμογή της και να αμβλύνουμε τα εθνικιστικά αισθήματα και στις δυο πλευρές»

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τις πρωτοποριακές και βαθιά προοδευτικές αντιλήψεις του Γιάννη Μπουτάρη έκανε μια σύνδεση με το σήμερα. Επεσήμανε πως «λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη. Αφοσιωμένοι στον λαό και την αλήθεια ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών κι αυταρχισμού… Η εικόνα του πολιτικού μας συστήματος, η αδυναμία του να πείσει, η ανικανότητα να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο το επιβεβαιώνει. Όταν μάλιστα η ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια την οικονομία την ίδια τη χώρα».

Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε φαινόμενο και μύθο τον Γιάννη Μπουτάρη. Μιλώντας για τις συμμαχίες στο χώρο της αντιπολίτευσης τόνισε πως πορεύτηκε στον δημόσιο βίο του όχι με περιχαρακώσεις, όχι με αποκλεισμούς και κατάφερε να ενώσει δυνάμεις από το φιλελεύθερο κέντρο μέχρι την ριζοσπαστική αριστερά κατορθώνοντας να αλλάξει την εικόνα της πόλης

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Κώστας Ζαχαριάδης, Όλγα Γεροβασίλη, Συμεών Κεδίκογλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Γιάννης Μπαλάφας. Παρούσα στην εκδήλωση και η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη που παραιτήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης όπως και ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Βασιλειάδης, αλλά και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Στην εκδήλωση βρέθηκαν ο Πέτρος Κόκκαλης, ο Διονύσης Τεμπονέρας και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ η οποία πλέον είναι μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ, όπως και οι Γιώργος Μπουλμπασάκος και η τέως αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Άννα Παπαδοπούλου η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη Χαριλάου Τρικούπη. Στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου και ομιλητές ήταν ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Γιάννης Μώραλης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.