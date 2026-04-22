Κ.-Πιερρακάκης:-Στα-300-ευρώ-η-στήριξη-στους-συνταξιούχους-κάθε-Νοέμβριο

Η μετάβαση από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα και από την κρίση στη σταθερότητα είναι αυτή που δημιούργησε τον νέο δημοσιονομικό χώρο, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός.

Από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, η κυβέρνηση επιλέγει, όπως είπε, να επιστρέψει περίπου 500 εκατ. ευρώ στην κοινωνία, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

Το υπερπλεόνασμα δεν αποτελεί αποτέλεσμα συγκυρίας ή υπερφορολόγησης, αλλά «βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής», είπε ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνοντας ότι μόλις το 10% προέρχεται από έμμεσους φόρους.

Ο κ. Πιερρακάκης απέδωσε την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας στους εξής παράγοντες:

την ανάπτυξη της οικονομίας

τη μείωση της ανεργίας

την αύξηση των επενδύσεων

την εντατικοποίηση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής

την ψηφιοποίηση των συναλλαγών

την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι στο δίλημμα της κυβέρνησης (μεταξύ εφάπαξ παρεμβάσεων ή μόνιμης ενίσχυσης του εισοδήματος), επελέγη ένα «ισορροπημένο μείγμα πολιτικής» με μόνιμα και προσωρινά μέτρα.

Εξειδικεύοντας τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, ο υπουργός ανακοίνωσε σειρά ρυθμίσεων που, όπως είπε, δίδουν μια «δεύτερη ευκαιρία» για πολίτες και επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων:

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμιση των υπολοίπων.

Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές 5.000–10.000 ευρώ που αφορά περίπου 300.000 πολίτες.

Ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023, που αφορά πάνω από 1,5 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι τα μέτρα δεν αφορούν «στρατηγικούς κακοπληρωτές», αλλά πολίτες και μικρομεσαίους που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Για τις ενισχύσεις σε συνταξιούχους, ενοικιαστές και οικογένειες, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: