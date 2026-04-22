Κ.-Πιερρακάκης:-Στα-300-ευρώ-η-στήριξη-στους-συνταξιούχους-κάθε-Νοέμβριο

Η μετάβαση από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα και από την κρίση στη σταθερότητα είναι αυτή που δημιούργησε τον νέο δημοσιονομικό χώρο, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός.
Από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, η κυβέρνηση επιλέγει, όπως είπε, να επιστρέψει περίπου 500 εκατ. ευρώ στην κοινωνία, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.
Το υπερπλεόνασμα δεν αποτελεί αποτέλεσμα συγκυρίας ή υπερφορολόγησης, αλλά «βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής», είπε ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνοντας ότι μόλις το 10% προέρχεται από έμμεσους φόρους.
Ο κ. Πιερρακάκης απέδωσε την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας στους εξής παράγοντες:
- την ανάπτυξη της οικονομίας
- τη μείωση της ανεργίας
- την αύξηση των επενδύσεων
- την εντατικοποίηση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής
- την ψηφιοποίηση των συναλλαγών
- την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι στο δίλημμα της κυβέρνησης (μεταξύ εφάπαξ παρεμβάσεων ή μόνιμης ενίσχυσης του εισοδήματος), επελέγη ένα «ισορροπημένο μείγμα πολιτικής» με μόνιμα και προσωρινά μέτρα.
Εξειδικεύοντας τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, ο υπουργός ανακοίνωσε σειρά ρυθμίσεων που, όπως είπε, δίδουν μια «δεύτερη ευκαιρία» για πολίτες και επιχειρήσεις.
Μεταξύ άλλων:
- Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμιση των υπολοίπων.
- Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές 5.000–10.000 ευρώ που αφορά περίπου 300.000 πολίτες.
- Ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023, που αφορά πάνω από 1,5 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι τα μέτρα δεν αφορούν «στρατηγικούς κακοπληρωτές», αλλά πολίτες και μικρομεσαίους που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Για τις ενισχύσεις σε συνταξιούχους, ενοικιαστές και οικογένειες, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε:
- Αύξηση της ετήσιας (σσ: καταβαλλόμενης κάθε Νοέμβριο) ενίσχυσης συνταξιούχων από 250 σε 300 ευρώ, με διεύρυνση των κριτηρίων και κάλυψη του 85% των άνω των 65 ετών.
- Επέκταση της επιστροφής ενοικίου που καλύπτει πλέον περίπου το 86% των ενοικιαστών (περίπου 1 εκατ. πολίτες).
- Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, που αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά και 3,3 εκατ. μέλη.