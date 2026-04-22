Μέτρα στήριξης: Οι τρεις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος – Έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά και αύξηση εισοδηματικών ορίων επιστροφής ενοικίου

Σε εξειδίκευση των οκτώ μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας και η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών.

Τρία μέτρα αντιμετώπισης ιδιωτικού χρέους

Ως προς το ιδιωτικό χρέος:

Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου:

1. Άρση Κατάσχεσης Τραπεζικού Λογαριασμού

Εξόφληση τουλάχιστον 25% της βασικής οφειλής

Ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση

Δίνεται μία φορά (άπαξ)

2. Διεύρυνση Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Κατώφλι ένταξης από 10.000€ → 5.000€

Οφειλέτες με χρέη 5.000€ – 10.000€

Περίπου 300.000 πολίτες & επιχειρήσεις

3. Ρύθμιση Παλαιών Οφειλών σε 72 Δόσεις

Οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2023

Δεν βρίσκονται σε ρύθμιση στις 21/04/2026

Προϋπόθεση: Εξόφληση ή ρύθμιση νεότερων οφειλών (μετά το 2023) μέσω της πάγιας ρύθμισης

Επιτόκιο: 5,84%

Ελάχιστη δόση: 30€

1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα (31,5 δισ. €)

284 χιλ. επιχειρήσεις (63,8 δισ. €)

Σύνολο οφειλών: 95,3 δισ. € (≈90% των αρρύθμιστων)

Πέντε μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος

Παράλληλα, έγινε εξειδίκευση των πέντε μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό. Ειδικότερα:

1. Επέκταση επιδότησης στο Diesel

Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel στο δίκτυο για τον μήνα Μάιο, με συνολικό ύψος 20 λεπτά (16 λεπτά συν ΦΠΑ) και δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ.

2. Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα

Επεκτείνεται η επιδότηση των λιπασμάτων 15% επί της αξίας των τιμολογίων που αγοράζονται την περίοδο από Ιούνιο έως και Αύγουστο. Δημοσιονομικό κόστος 23 εκ. ευρώ (41 εκ. ευρώ σύνολο από τον Μάρτιο).

3. Διεύρυνση οικονομικής ενίσχυσης συνταξιούχων

Η οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αυξάνεται από τα 250 σε 300 ευρώ καθαρά σε μόνιμη βάση. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλύπτεται το 85% των συνταξιούχων. Επιπλέον 420.000 συνταξιούχοι. Επιπλέον δημοσιονομικό κόστος 198 εκ. ευρώ.

4. Αύξηση εισοδηματικών ορίων επιστροφής ενοικίου

Αυξάνονται τα όρια εισοδήματος για την επιστροφή ενοικίου. Καλύπτει το 86% των ενοικιαστών (περίπου 70.000 ενοικιαστές επιπλέον, συνολικά 1 εκατ.). Επιπλέον δημοσιονομικό κόστος περίπου 25 εκατ. ευρώ ετησίως. (κόστος 240 εκ. ευρώ).

5. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο που θα δοθεί χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου με βάση εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν το 80% των οικογενειών με παιδιά. Δημοσιονομικό κόστος 240 εκατ. ευρώ.

Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις.

Όπως τονίστηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου, η εκτίμηση για ανάπτυξη σε ό,τι αφορά το 2026 αναθεωρήθηκε στο 2% από 2,4%, ενώ για το 2027 στο 2% από 1,7%

Παράλληλα, η εκτίμηση για τον πληθωρισμό σε ό,τι αφορά το 2026 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 3,2% από 2,2%.

- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

