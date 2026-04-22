Μειωμένες-ζημίες-για-την-boeing-στο-α’-τρίμηνο-καθώς-αυξάνονται-οι-παραδόσεις-αεροσκαφών

Η Boeing ανακοίνωσε μικρότερες από τις αναμενόμενες ζημίες για το α’ τρίμηνο, με βελτίωση των μεγεθών σε όλους τους κλάδους επιχειρήσεών της, και ιδιαίτερα στον τομέα των αεροσκαφών, με τη μετοχή της εταιρίας ενισχύεται άνω του 3,5% στα 227,38 δολάρια πριν την έναρξη της συνεδρίασης Wall Street.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις του αμερικανικού κολοσσού της αεροναυπηγικής αυξήθηκαν κατά 14% στα 22,2 δισ. δολάρια τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Η εταιρεία μείωσε τις καθαρές ζημίες της για το α’ τρίμηνο στα 7 εκατ. δολάρια ή 11 σεντς ανά μετοχή, από ζημίες 31 εκατ. δολαρίων ή 16 σεντς ανά μετοχή, όπως σημείωσε πέρυσι. Λαμβάνοντας υπόψη έκτακτα περιστατικά, η Boeing κατέγραψε ζημίες 20 σεντς ανά μετοχή.

Τα έσοδα της εταιρείας από τον τομέα της άμυνας αυξήθηκαν κατά 21% στα 7,6 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από τον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6% από το 2025, στα 5,37 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο.

Η μονάδα εμπορικών αεροσκαφών της Boeing παρέδωσε 143 αεροπλάνα στο ίδιο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη μονάδα της Boeing, κατέγραψε έσοδα 9,2 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 13%, αν και εξακολουθούσε να καταγγέλλει ζημίες από λειτουργικές δραστηριότητες.

Η εταιρεία, η οποία αποτελεί από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στις ΗΠΑ, δήλωσε πως αναμένει εντός της χρονιάς την πιστοποίηση των αεροσκαφών 737 Max 7 και Max 10, σχεδιάζοντας να ξεκινήσει τις παραδόσεις από το 2027.

«Παρόλο που αντιμετωπίσαμε κάποιες προκλήσεις, είμαι περήφανος για το πώς η ομάδα μας συνεργάστηκε και τις ξεπέρασε για να διατηρήσουμε το πλάνο μας για το έτος», δήλωσε o CEO Κέλι Όρτμπεργκ στους εργαζομένους σε σημείωμα την Τετάρτη. «Όταν εργαζόμαστε ως ομάδα, είναι απίστευτο τι μπορούμε να κάνουμε ως εταιρεία».