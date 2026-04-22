Μνημόνιο-Συνεργασίας-μεταξύ-της-laskaridis-shipping-και-του-Πολυτεχνείου-Κρήτης

Οι πολυδιάστατες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ναυτιλιακή βιομηχανία φέρνει στο προσκήνιο τη σύνδεσή της με την ακαδημαϊκή έρευνα και τα οφέλη αυτής. Σε αυτό το περιβάλλον επαυξημένων απαιτήσεων, η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και η μετατροπή της σε απτές λύσεις συνιστά ευκαιρία για τις σύγχρονες ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι…

Σε αυτό το περιβάλλον επαυξημένων απαιτήσεων, η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και η μετατροπή της σε απτές λύσεις συνιστά ευκαιρία για τις σύγχρονες ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι λίγες οι ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέουν τις καθημερινές λειτουργίες των πλοίων τους με την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία.

Μεταξύ αυτών και η Laskaridis Shipping, η οποία στον δρόμο προς την αποανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων της, ακολουθεί μια προσέγγιση με τα δεδομένα να βρίσκονται στον πυρήνα της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Laskaridis Shipping Co. Ltd. υπέγραψε την 1η Απριλίου Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της γέφυρας μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας, διευκολύνοντας την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από την κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, Πρόεδρο του ΔΣ της Lavinia Corporation και τον καθ. Μιχαήλ Ζερβάκη, Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η εταιρεία στοχεύει να παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας σύνολα δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο, τα οποία συχνά δεν είναι διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα, καλύπτοντας έτσι ένα κρίσιμο κενό μεταξύ της θεωρητικής έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής.

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τον ρόλο μιας εταιρείας που πρωτοπορεί στον τομέα της ναυτιλιακής καινοτομίας και συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της γνώσης. Μέσω της ανταλλαγής ενός πλούσιου συνόλου επιχειρησιακών πληροφοριών που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την ενεργειακή απόδοση του στόλου της, η Laskaridis Shipping Co. Ltd. υποστηρίζει την ανάπτυξη τεκμηριωμένης έρευνας, πιο ακριβών μοντέλων και πρακτικών λύσεων. Τελικά, η συνεργασία αυτή αναμένεται να επιταχύνει την τεχνολογική εξέλιξη, να ενισχύσει τις δυνατότητες υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και να προωθήσει πιο αποδοτικές και βιώσιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κεντρικός άξονας των συνεργασιών της Laskaridis Shipping Co. Ltd. με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας συνιστά το Κέντρο Καινοτομίας της Lavinia Corporation, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη συγκέντρωση επιστημονικών δημοσιεύσεων, τεχνικών μελετών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ακαδημαϊκή συνεργασία και τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συλλογή και τη διατήρηση ερευνητικού υλικού σε

δομημένη μορφή, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανταλλαγή γνώσεων εντός της ναυτιλιακής κοινότητας. Η δημόσια πρόσβαση στο Κέντρο Καινοτομίας αντανακλά μια αυξανόμενη τάση του κλάδου προς την ανοιχτή διάδοση της γνώσης σχετικά με τη ναυτιλιακή καινοτομία και τη βιωσιμότητα.