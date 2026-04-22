Να-μπει-προσωρινό-«φρένο»-στις-μηνιαίες-μετακινήσεις-στο-Στρασβούργο-λόγω-ενεργειακής-κρίσης-ζητούν-ευρωβουλευτές

Διακομματική ομάδα ευρωβουλευτών καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναστείλει προσωρινά τις μηνιαίες μετακινήσεις στο Στρασβούργο, επικαλούμενη την ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος καυσίμων εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το Politico.eu, μια διακομματική ομάδα ευρωβουλευτών ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσει προσωρινά τη μηνιαία μετακίνησή του στο Στρασβούργο, όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

Συγκεκριμένα, σε επιστολές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μέλη της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) και της δεξιάς ομάδας Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) υποστηρίζουν ότι το θεσμικό όργανο θα πρέπει να εφαρμόσει στην πράξη όσα προτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας την κατανάλωση καυσίμων για μη απαραίτητα ταξίδια, την ώρα που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει περαιτέρω την ενεργειακή αγορά.

«Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα»

«Όταν τα κράτη-μέλη και οι πολίτες της ΕΕ καλούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν άμεσα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, είναι σκόπιμο τα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα και να συμβάλουν δίκαια στην εξοικονόμηση ενέργειας», ανέφερε σε επιστολή προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με ημερομηνία 17 Απριλίου, η Ολλανδή ευρωβουλευτής Άνια Χάζεκαμπ και άλλα μέλη της ομάδας της Αριστεράς.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση περίπου 4.000 ευρωβουλευτών και υπαλλήλων κάθε μήνα υπονομεύει το σχετικό μήνυμα, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τον περιορισμό των μετακινήσεων και την ενίσχυση της τηλεργασίας όπου είναι δυνατό.

Σε παρόμοια επιστολή που αναμένεται να αποσταλεί στη Μέτσολα την Τετάρτη, ευρωβουλευτές της ομάδας ECR τονίζουν ότι τα δαπανηρά και επαναλαμβανόμενα ταξίδια στο Στρασβούργο θα πρέπει να ανασταλούν προσωρινά «υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών», προειδοποιώντας ότι η μετακίνηση αυτή «δεν συνάδει με όσα ζητά η Επιτροπή από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Η Μέτσολα καλείται να λάβει «αποφασιστικά» μέτρα

Οι συντηρητικοί ευρωβουλευτές καλούν τη Μέτσολα να «λάβει αποφασιστικά μέτρα χωρίς καθυστέρηση» και να αναστείλει τα μη απαραίτητα ταξίδια. Η επιστολή καταλήγει τονίζοντας ότι «όταν η Ένωση ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση».

Το 2022, ομάδα ευρωβουλευτών από διαφορετικά πολιτικά κόμματα είχε διατυπώσει αντίστοιχο αίτημα για την αναστολή των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς τα ενεργειακά αποθέματα μειώνονταν μετά τη ρωσική πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Οι μετακινήσεις στο Στρασβούργο είχαν διακοπεί και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. Ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι ανέστειλε τις συνεδριάσεις το 2020, επικαλούμενος κανόνες ανωτέρας βίας και χαρακτηρίζοντας την αναστολή των ταξιδιών αναγκαίο «μέτρο ασφαλείας». Μετά από απουσία 15 μηνών, οι ευρωβουλευτές υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στις συνεδριάσεις στη γαλλική πόλη, υπό την πίεση των αρχών στο Παρίσι, οι οποίες εδώ και μισό αιώνα απορρίπτουν κάθε κίνηση που θα μπορούσε να υπονομεύσει την έδρα του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Πάνω από 113 εκατ. ευρώ το κόστος των μηνιαίων μετακινήσεων

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2014, το ετήσιο κόστος της μηνιαίας μετακίνησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ξεπερνούσε τα 113,8 εκατ. ευρώ. Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν επίσης επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο κλίμα από το λεγόμενο «grand déménagement».

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν πλέον ότι το νέο σοκ στην αγορά ενέργειας, το οποίο συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και την αναμενόμενη πίεση στην προσφορά, δικαιολογεί ανάλογη ευελιξία. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία ήδη αποτυπώνεται σε ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών και σε υψηλότερες τιμές στα πρατήρια καυσίμων, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Η επόμενη σύνοδος της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα.