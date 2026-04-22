Οι-αλλαγές-στις-αξιολογήσεις-των-ελληνικών-τραπεζών

Η Moody’s Ratings προχώρησε σε νέες αξιολογήσεις για τις ελληνικές τράπεζες, επηρεάζοντας τις βαθμολογίες καταθέσεων, το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος και την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών.

Οι αλλαγές αυτές συνδέονται κυρίως με μια σημαντική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι ζημίες σε περίπτωση που μια τράπεζα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ή χρεοκοπήσει.

Σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2026, οι καταθέτες των τραπεζών αποκτούν ισχυρότερη προστασία σε σχέση με το παρελθόν. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν μια τράπεζα βρεθεί σε καθεστώς εξυγίανσης, οι καταθέσεις των πελατών θα έχουν προτεραιότητα έναντι των επενδυτών που κατέχουν τραπεζικά ομόλογα (δηλαδή το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος). Με αυτόν τον τρόπο, οι καταθέσεις θεωρούνται πλέον πιο ασφαλείς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο.

Η Moody’s αξιολόγησε πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει τον κίνδυνο για κάθε κατηγορία επενδυτών και προχώρησε σε διαφοροποιημένες κινήσεις για τις ελληνικές τράπεζες.

Καταθέσεις

Στο επίπεδο των καταθέσεων, η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα, καθώς θεωρείται ότι οι καταθέτες της επωφελούνται από μεγαλύτερη προστασία. Η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους με σταθερή προοπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η Moody’s δεν βλέπει σημαντική αλλαγή στον κίνδυνο. Η Optima Bank, από την άλλη, διατήρησε την αξιολόγησή της αλλά με βελτίωση προοπτικής σε θετική, κάτι που υποδηλώνει πιθανή μελλοντική αναβάθμιση.

Ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος και εκδότες

Στην περίπτωση του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους και των αξιολογήσεων εκδοτών, η εικόνα είναι πιο διαφοροποιημένη. Η Πειραιώς, η Alpha Bank και η Optima Bank διατήρησαν σταθερή προοπτική. Αντίθετα, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα είδαν την προοπτική τους να μεταβάλλεται από σταθερή σε αρνητική. Αυτό δεν σημαίνει άμεση υποβάθμιση, αλλά υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο στο μέλλον, εφόσον δεν ενισχυθεί η δομή των υποχρεώσεών τους.

Γιατί έγιναν οι αλλαγές

Η βασική αιτία των διαφοροποιήσεων είναι η νέα ιεράρχηση των πιστωτών που εισάγεται στην ΕΕ. Επειδή οι καταθέσεις αποκτούν πλέον προτεραιότητα, μειώνεται η «μαξιλάρα ασφαλείας» που είχαν οι επενδυτές ομολόγων. Αυτό αυξάνει τον πιθανό κίνδυνο απωλειών για το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος, κάτι που η Moody’s ενσωματώνει πλέον στις αξιολογήσεις της.

Παράλληλα, η ανάλυση δείχνει ότι οι καταθέσεις γίνονται πιο προστατευμένες, γεγονός που οδηγεί σε αναβαθμίσεις ή βελτίωση προοπτικών. Ωστόσο, η συνολική επίδραση εξαρτάται και από τη γενικότερη οικονομική εικόνα κάθε χώρας, με την Ελλάδα να παραμένει στο επίπεδο Baa3 με σταθερή προοπτική.

Πορεία των τραπεζών

Σε επίπεδο τραπεζών, η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση:

Η Eurobank εμφανίζει ισχυρή κερδοφορία, καλή κεφαλαιακή βάση και βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, αλλά αντιμετωπίζει πίεση λόγω της νέας δομής χρέους.

Η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει σταθερή και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καλό προφίλ κερδοφορίας και κεφαλαίων.

Η Alpha Bank έχει βελτιωθεί σημαντικά λόγω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να βελτιώνει την εικόνα της, αν και η κεφαλαιακή της βάση παραμένει πιο αδύναμη σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Η Optima Bank παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία, αλλά παραμένει νέα τράπεζα με περιορισμένο ιστορικό.

Συνολικά, οι αλλαγές της Moody’s δεν αφορούν μόνο την πορεία των τραπεζών, αλλά κυρίως μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα στον τρόπο που κατανέμονται οι κίνδυνοι στο τραπεζικό σύστημα. Οι καταθέτες προστατεύονται περισσότερο από πριν, ενώ οι επενδυτές τραπεζικών ομολόγων αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο. Αυτό οδηγεί σε αναβαθμίσεις στις καταθέσεις, αλλά και σε πιο επιφυλακτική στάση για το ανώτερο τραπεζικό χρέος.