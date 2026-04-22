Οι-μεγάλες-μπίζνες-του-elikonos-capital-στη-βιομηχανία-τροφίμων

Μια προς μια όλες οι επιχειρηματικές κινήσεις στον κλάδο τροφίμων. Οι πρόσφατες επενδύσεις του Elikonos 3 και οι προηγούμενες του Elikonos 2. Όλη η λίστα των εταιρειών.

Ζωηρό παραμένει το ενδιαφέρον του Elikonos Capital για την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, όπως επιβεβαιώνεται από τη μακρά λίστα των επενδύσεών του. Παρά την αβεβαιότητα που γεννά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Elikonos Capital συνεχίζει τα επενδυτικά του σχέδια απρόσκοπτα, αναζητώντας διαρκώς νέες ευκαιρίες από τον εγχώριο κλάδο των τροφίμων.

Από τον κλάδο των τροφίμων οι δύο από τις τρεις επενδύσεις του Elikonos 3

Πριν από μερικές ώρες έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο δεύτερος γύρος συγκέντρωσης κεφαλαίων του επενδυτικού ταμείου Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, με τις συνολικές δεσμεύσεις να ανέρχονται πλέον στα 200 εκατ. ευρώ.

Το Elikonos 3 αποτελεί επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των εταιρειών του χαρτοφυλακίου. Η επενδυτική στρατηγική εστιάζει στην παροχή κεφαλαίων ανάπτυξης, σε συνδυασμό με ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική και επιχειρησιακή εξέλιξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Οι επενδύσεις του υποστηρίζονται από θεσμικούς φορείς, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) καθώς και από αρκετούς ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Της επενδυτικής ομάδας του Elikonos 3 ηγούνται οι Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης.

Από την έναρξη, δε, της δραστηριότητάς του τον Οκτώβριο του 2025, το Elikonos 3 έχει ήδη πραγματοποιήσει τρεις επενδύσεις και συγκεκριμένα στις εταιρείες Mytilos, Ribco και Vamvalis Foods. Οι δύο από τις τρεις εταιρείες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η επένδυση στη Vamvalis Foods, μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα της επεξεργασίας ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και δημητριακών μπαρών, με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως. Η Vamvalis Foods δραστηριοποιείται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, με αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά και convenient snack προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η Vamvalis Foods αποτελεί παραγωγό -και συνεργάτη- ιδιωτικής ετικέτας για μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους λιανικής και χονδρικής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τα δικά της brands, μεταξύ των οποίων τα Pellito, Instabar και Terrabites. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, εξυπηρετώντας πελάτες σε διεθνείς αγορές και αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών.

Η επένδυση της Elikonos 3 αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση των ιδιόκτητων brands και την επέκταση της παρουσίας της εταιρείας τόσο στην εγχώρια όσο και σε νέες γεωγραφικές αγορές, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών βιωσιμότητας και λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Τον Νοέμβριο του 2025 ανακοινώθηκε η πρώτη επένδυση του Elikonos 3, η οποία αφορούσε στη Mytilos AΕ, μια ταχέως αναπτυσσόμενη, εξαγωγική εταιρεία παραγωγής μεσογειακών έτοιμων γευμάτων και premium θαλασσινών προϊόντων. Η Mytilos, με έδρα το Κίτρος Πιερίας, έχει εξελιχθεί από μια εταιρεία επεξεργασίας θαλασσινών σε έναν σύγχρονο παραγωγό έτοιμων, πλήρως μαγειρεμένων γευμάτων.

Αξιοποιεί τη μεσογειακή γαστρονομική παράδοση και προηγμένες τεχνολογίες, όπως ένα από τα ελάχιστα συστήματα High Pressure Processing (HPP) που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και καινοτόμες λύσεις συσκευασίας skin pack. Η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία δεκαετιών με προηγμένη τεχνολογία παραγωγής, ενώ δρομολογεί μια νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση με clean room που θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες παραγωγής και καινοτομίας.

Η επένδυση της Elikonos 3 θα επιτρέψει στη Mytilos να επιταχύνει τα αναπτυξιακά της σχέδια, να βελτιστοποιήσει την παραγωγική της λειτουργία, να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να παγιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος προμηθευτής υψηλής ποιότητας μεσογειακών τροφίμων προστιθέμενης αξίας.

Ο μακρύς κατάλογος επενδύσεων του Elikonos 2

Πολύτιμο δε «σύμμαχο» για τη συνέχεια των επενδύσεων του Elikonos 3 αποτελεί η ισχυρή παρακαταθήκη που άφησε το προηγούμενο growth private equity fund, το Elikonos 2. Και εκείνο πραγματοποίησε μακρά λίστα επενδύσεων σε εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων.

Το Elikonos 2 πραγματοποίησε περί τις δέκα επενδύσεις από το 2019 έως και το 2021, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον επενδυτικό του κύκλο, μέσω των προβλεπόμενων exits.

Η «παρθενική» επένδυση του fund ήρθε τον Ιούλιο του 2019, όταν το Elikonos 2 S.C.A. SICAR «έριξε» 3 εκατ. ευρώ στην «Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα ΑΕ», μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και γλυκού στην Ελλάδα με εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες. Τελικά, το Elikonos 2 προχώρησε σε αποεπένδυση από τη Ροδούλα το καλοκαίρι του 2025, εκχωρώντας τις μετοχές που κατείχε στους ιδιοκτήτες της εταιρείας.

Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2019 η δεύτερη επένδυση του fund, συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ, στη Μινέρβα, μία από τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας στον τομέα των τροφίμων με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε 42 χώρες και έναν μήνα αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019 η επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ στην Andromeda Seafood, μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, που ιδρύθηκε το 1998.

Τον Ιανουάριο του 2021 το fund υλοποίησε την επόμενη επένδυσή του, «ρίχνοντας» κεφάλαια ύψους 4 εκατ. ευρώ στη Μέγας Γύρος και αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή στον μεγαλύτερο παραγωγό προϊόντων γύρου στην Ελλάδα, με εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο και στις ΗΠΑ. Τελικά τον Απρίλιο του 2025 προχώρησε σε αποεπένδυση, εκχωρώντας το 20% της Megas Yeeros στην EOS Capital Partners, συμφερόντων του Απόστολου Ταμβακάκη.

Τον Φεβρουάριο του 2021 το Elikonos 2 προχώρησε σε κοινή με την EOS Capital Partners επένδυση για την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην Eurocatering, γνωστή για το εμπορικό σήμα «Φρεσκούλης». Οι δραστηριότητες της Eurocatering περιλαμβάνουν την επιλογή, επεξεργασία και διανομή λαχανικών (χύμα και συσκευασμένα), σαλατών, φρούτων και άλλων συναφών προϊόντων (χυμοί, σνακ) στην Ελλάδα, κυρίως σε εστιατόρια και πολυκαταστήματα τροφίμων.

Τελικά η αποεπένδυση ήρθε τον Αύγουστο του 2024, με το Latsco Familly Οffice, συμφερόντων της Μαριάννας Ι. Λάτση, να αποκτά το 30% της Eurocatering. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, το επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η EOS Capital Partners μεταβίβασε στον νέο μέτοχο το 12,18% της Eurocatering, ενώ το επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Elikonos Capital μεταβίβασε το 17,82% που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2021 το Elikonos 2 ανακοίνωσε επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Select Fish που δραστηριοποιείται στον χώρο της επεξεργασίας και συσκευασίας ψαριών από το 1995.

Το Elikonos Capital

Με ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα, το Elikonos Capital δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων. Έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 300 εκατ. ευρώ με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών και με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.